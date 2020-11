Heiligenhaus: Stadt hat noch eine Rechnung offen

Spezielle Rechnungen gleichen mitunter Hiobsbotschaften: Dazu gehören häufig Forderungen nach Straßenausbaubeiträgen, die oft erst Jahre nach den Baumaßnahmen eingefordert werden. Und in manchen Fällen hat es zwischenzeitlich einen Eigentümerwechsel gegeben – dann wird der neue Besitzer vielleicht mit einer Zahlung konfrontiert, mit der er überhaupt nicht gerechnet hat.

350 Bescheide sind verschickt worden

In den vergangenen Tagen erhielten 350 Haushalte einen solchen Bescheid: Am 6. November hatte die Stadt die Rechnungen an die Grundstückseigentümer an der gesamten Hauptstraße verschickt. Forderungen, die eine Gemeinde für Sanierungen und Baumaßnahmen an Straßen in Nordrhein-Westfalen auf die anliegenden Eigentümer umlegen darf. Vier Wochen haben die Schuldner nun Zeit, um die Rechnungen zu begleichen. Viele Betroffene beklagen, dass gerade jetzt, in Zeiten der Coronapandemie und deren wirtschaftlicher Folgen, die Verwaltung diesen Schritt geht. „Es ist so, dass wir spätestens vier Jahre nach Beendigung einer Maßnahme die Forderungen stellen müssen“, erklärt Nina Tacke , Abteilungsleiterin der städtischen Kämmerei, „wir hatten nur noch bis Ende dieses Jahres Zeit.“

Kommune fordert 2,5 Millionen Euro

Die Hauptstraße wurde von 2013 bis 2018 in insgesamt drei Teilabschnitten neu gestaltet, der erste Abschnitt war beitragsrechtlich 2016 fertiggestellt worden. Insgesamt 2,5 Millionen Euro fordert die Kommune nun von den Grundstückseigentümern an der Hauptstraße, wie viel von jedem Einzelnen, das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab – unter anderem von der Grundstücksgröße, der Geschosszahl und der Art der Nutzung, ob gewerblich oder privat. „Das ist wirklich unterschiedlich“, weiß auch Jürgen Hollenberg, Fachbereichsleiter Finanzen, „es können ein paar Hundert Euro sein, geht aber auch hoch bis in den fünfstelligen Bereich.“

Rechtliche Grundlage nach dem Kommunalabgabengesetz NRW

Auch andere Straßen sind bald „fällig“ Auch für einige andere Straßenausbauarbeiten stehen noch Beiträge der Grundstückseigentümer aus. Dazu zählen unter anderem die Jahnstraße, die Herzogstraße, die Talburgstraße und die Stettiner Straße . Der Straßenausbaubeitrag wird manchmal mit dem Erschließungsbeitrag verwechselt. Dieser ist aber nur bei einer erstmaligen Herstellung einer Verkehrsanlage, wie etwa einer Straße, fällig.

Einige hätten bereits ihr Beiträge überwiesen so Nina Tacke, viele andere aber hätten Nachfragen, seien teils erbost . „Ich verstehe die Aufregung, viele können die Zusammensetzung der errechneten Summe nicht nachvollziehen. Aber es gibt ganz klare rechtliche Grundlagen für die genauen Berechnungen und es gibt in NRW nach wie vor eine Verpflichtung zur Begleichung der Forderungen nach dem Kommunalabgabengesetz.“ Die genaue Höhe der Abgaben legen allerdings die Kommunen in einer eigenen Satzung selbst fest.

Landesregierung gegen Abschaffung

Die Straßenausbaubeiträge für Grundstückseigentümer bieten seit langem Zündstoff – auch in der Landespolitik. Erst Ende August hatte die SPD mit einem Antrag versucht , die kommunale Abgabe abzuschaffen, die schwarz-gelbe Regierung stimmte erfolgreich dagegen. Grundsätzlich keine Abgaben müssen in Baden-Württemberg, in Bayern, in Berlin und in Bremen (ausgenommen Bremerhaven) gezahlt werden. In Hessen, im Saarland, in Sachsen und in Schleswig-Holstein ist es den Kommunen überlassen, ob sie Ausbaubeiträge erheben wollen.

Stundung und Ratenzahlung möglich

Die Stadt Heiligenhaus bietet den betroffenen Bürgern, die derzeit ihre Abgaben nicht bezahlen können, die Möglichkeit einer Stundung oder auch einer Ratenzahlung zu einem niedrigen Zinssatz an. „Wir müssen diese Beiträge erheben“, betont Nina Tacke, „aber wir möchten schon gerne signalisieren, dass wir mit einer gewissen Flexibilität die einzelnen Fälle handhaben können. Wichtig ist, gemeinsam eine gute Zahlungsvereinbarung zu treffen.“