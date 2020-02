Heiligenhaus: Senioren feiern fröhlich den Karneval

Das Velberter Prinzenpaar und sein Hofstaat nehmen im Vorraum des Diakoniezentrums an der Schulstraße Aufstellung, dann geht es los: Mit vielen „Helau“-Rufen ziehen die Tollitäten ein – und werden von den Senioren fröhlich begrüßt. Die mussten sich sogar auf zwei Räume verteilen, damit alle an der traditionellen Karnevalsparty teilnehmen können. Sie tragen Hütchen auf dem Kopf und haben rote Herzen auf die Wangen gemalt. Und Yvonne Adamski vom Sozialen Dienst hat einen Traum.

Und zwar: „Mein Traum ist es, dass es irgendwann mal so laut ist, dass die Polizei kommt“, sagt Adamski schmunzelnd – richtig Stimmung ist auf jeden Fall schon jetzt in der Bude. „Drink doch eene mit“ dröhnt es aus den Lautsprechern, der zu diesem Text passende Sekt steht auf den Tischen, und auch Elvis hat einen Gastauftritt an der Schulstraße.

Prinzenpaar überreicht fleißig Orden

Das Velberter Prinzenpaar Saskia I. (hinten links) und Markus I. feierten im Seniorenheim St. Josef zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie dem Personal fröhlich Karneval. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Erstmal ist aber das Prinzenpaar an der Reihe, führt unter wohlwollenden Blicken den Prinzentanz vor und überreicht Orden. Einen an ein 93-jähriges Geburtstagskind, das direkt noch ein Foto mit dem hohen Besuch machen lässt, einen an die 101-jährige Rose Rebien, die humorig die sechs Strophen von „Wir sind nicht mehr, was wir mal waren“ vorträgt – und um den Hals schon den Orden vom vorigen Jahr trägt. Das muss auch noch nicht alles beim jecken Treiben im Diakoniezentrum sein: „Wenn die Senioren in den nächsten Tagen noch mehr Lust auf Karneval haben, hol ich meine Gitarre raus und wir singen nochmal“, meint Mike Klatt vom Sozialen Dienst.

Auch Ehepartner und Kinder sind eingeladen

Auch im Seniorenzentrum St. Josef wird Karneval gefeiert, gleich 70 Bewohner haben sich zur Feier eingefunden. Bei Donuts, Berlinern und Fruchtbowle wird geschunkelt und mit den Betreuern vom Sozialen Dienst getanzt. „Auch Ehepartner und Kinder sind eingeladen“, erzählt Gabi Hühne, Leiterin des Sozialen Dienstes. Und: „Angefangen mit dem Feiern haben wir schon an Altweiber, da gab es einen Sektempfang und es konnten auch ein paar Krawatten abgeschnitten werden.“

Jetzt spielt das Duo „24 Tonight“ Live-Musik. Und auch in St. Josef verleiht das Velberter Prinzenpaar Sessionsorden: An Inge Liesenkloß, die engagiert im Bewohnerbeirat tätig ist, und an Mitarbeiterin Samiha Hoddouch für ihren stetigen Einsatz für die Senioren. Die stoßen an und singen fröhlich bei „Viva Colonia“ mit – der Karneval ist überall in Heljens angekommen.