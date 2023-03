Heiligenhaus: Selbecker Straße wird teilweise vollgesperrt

Betroffen von der Maßnahme ist der Bereich am Feld hinunter an der Selbecker Straße.

Heiligenhaus. Aufgrund von Kanalarbeiten muss der Wirtschaftsweg Selbecker Straße in Heiligenhaus rund ein halbes Jahr in Teilen vollgesperrt werden.

Kanalarbeiten sind im Bereich des Wirtschaftsweges an der Selbecker Straße erforderlich – ab dem kommenden Montag, 20. März, kommt es hier in den nächsten Monaten zu Vollsperrungen. Betroffen davon sind dann vor allem Anwohner Grün-Selbecks.

Erneuert werden, erläutert Michael Krahl, Fachbereichsleiter Straßenbau, müssen seitens der Stadt Heiligenhaus (Sondervermögen Abwasser) die dortige Mischwasserdruckleitung – in dieser werden Schmutz- und Niedrigschlagwasser aufgefangen. Das Wasser fließe normalerweise in leichtem Gefälle hinab, durch die örtlichen Gegebenheiten wird es jedoch im Bereich des Wirtschaftsweges hochgepumpt. Erneuert wird auf einer Länge von über 600 Metern diese Mischwasserdruckleitung, ebenfalls sollen auf circa 500 Metern Kabelschutzrohre verlegt und auf einer Länge von 200 Metern die Gas- und Wasserversorgung entlang der Selbecker Straße erneuert werden. Die Bauzeit werde voraussichtlich sechs Monate betragen. Durchgeführt werden diese Bauarbeiten durch das Tiefbauunternehmen Müller und Bleckmann.

Zufahrt für Feuerwehr- und Krankenfahrzeuge zu jeder Zeit gewährleistet

Los geht es am Montag, 20. März, dann mit einer geplanten dreimonatigen Vollsperrung des Wirtschaftswegs Selbecker Straße im Bereich des Schwimmbades. Die Borkumstraße bleibt vom Wohngebiet Selbeck aus bis zum Haus Nummer 2 befahrbar. Für Radfahrende und Fußgänger ist die Verbindung nur während der circa zweiwöchigen Arbeiten zwischen Borkumstraße und dem Wirtschaftsweg zur Dr.-Julius-Held-Straße gesperrt. Danach können Fußgänger und Radfahrer über diesen Weg, an der Feuerwehr vorbei, zur Selbecker Straße gelangen. Eine Umleitung wird dann eingerichtet und ausgeschildert. Die direkten Anwohner der Borkumstraße werden separat per Postwurfsendung informiert. Die Zufahrten für Kranken- und Feuerwehrfahrzeuge zum Wohngebiet werden zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein.

