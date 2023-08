Heiligenhaus: Schrottauto mit 53 Mängeln entdeckt

Heiligenhaus. Die Polizei hat in Heiligenhaus einen völlig verkehrsuntauglichen Laster aus dem Verkehr gezogen. Sehr erstaunlich: Das relativ neue TÜV-Siegel.

Die Polizei am Donnerstag (10. August) in Heiligenhaus einen völlig verkehrsunsicheren Lkw aus dem Verkehr gezogen.

Sage und schreibe 53 Mängel wurden an dem Fiat Ducato festgestellt.

Bei einer Kontrolle in Heiligenhaus aufgefallen

Gegen 12.30 Uhr kontrollierten Spezialisten des Verkehrsdienstes in Heiligenhaus einen Fiat Ducato, der die Ratinger Straße in Richtung Ratingen befuhr. Bereits bei einer ersten Inaugenscheinnahme stellten sie augenscheinlich mehrere gravierende Mängel an dem mit Möbeln beladenen Kleinlaster fest. Zu weiteren Kontrollzwecken wurde der Lkw einer nahe gelegenen Prüfstelle vorgeführt. An dem 17 Jahre alten Fiat wurden schließlich stattliche 53 Mängel festgestellt.

Verdacht der Urkundenfälschung

Unter anderem war der Hauptrahmen des Kleintransporters so durchrostet, dass sich während der Überprüfung größere, stark korrodierte Teile lösten und abfielen. Die Verkehrsexperten untersagten dem 27-jährigen Fahrer und Besitzer des Kleinlasters noch vor Ort die Weiterfahrt. Den Essener erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro und einen Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Zudem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ein, da der Lkw trotz der desolaten Mängel eine frisch im Monat März angebrachte Hauptuntersuchungsplakette aufwies.

