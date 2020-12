Heiligenhaus: Schrott-Taxi entsetzt Polizei und TÜV

Heiligenhaus. Eine Taxifahrt erfolgt normalerweise – auch in Heiligenhaus – in gepflegten und sicheren Wagen. Aber scheinbar geht es auch schon mal anders.

Versiffte Sitze, Störungsmeldungen in den Armaturen, defekte Anschnallgurte, ein loser Beifahrersitz, Blechschäden, tropfendes Motoröl: Genau in diesem Zustand hat ein Motorradpolizist am Mittwochvormittag ein Taxi auf der Höseler Straße aus dem Verkehr gezogen. Der beige Mercedes war dem Verkehrspolizisten aufgrund seines katastrophalen Allgemeinzustandes aufgefallen.

TÜV entdeckt 25 Mängel

Öl im Motorraum Foto: Kreispolizei Mettmann

Nach einer ersten Kontrolle wurde das 17 Jahre alte Fahrzeug beim TÜV Rheinland in Velbert genauer unter die Lupe genommen – mit einem niederschmetternden Ergebnis. Insgesamt 25 – zum Großteil erheblich Mängel – wurden durch den Sachverständigen festgestellt.

Anzeigen gegen Fahrer und Halterin

Der Fahrersitz hat seine besten Zeiten lange hinter sich. Foto: Kreispolizei Mettmann

Alle Sicherheitsgurte waren defekt, hinzu kamen diverse Beleuchtungs-, Reifen-, Achs- und Bremsmängel. Nach Rücksprache mit dem Straßenverkehrsamt in Mettmann wurde eine Weiterfahrt, insbesondere aber auch die gewerbliche Personenbeförderung mit dem Taxi, bis zu einer geprüften, vollständigen Reparatur ausdrücklich untersagt. Auf den 69-jährigen Fahrer und die 60-jährige Halterin und Unternehmerin warten jetzt entsprechende Anzeigen. https://www.waz.de/staedte/heiligenhaus/so-abonnieren-sie-den-waz-newsletter-fuer-heiligenhaus-id230093900.html