Heiligenhaus: Schon wieder brennen Papiercontainer

Ein Feuerwehrmann steht am Donnerstag, 20. Februar 2020 in Gelsenkirchen vor einem Feuerwehrfahrzeug. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Heiligenhaus. Diesmal wurden Behälter am Ehemannshof angezündet. Zeugen beobachteten zwei Männer, die das Feuer fotografierten und dann flohen.

Es scheint kein Ende zu nehmen: Am Montagabend (16. November 2020) setzten bisher unbekannte Täter wieder mehrere Altpapiercontainer in einem Wendehammer der Straße Ehemannshof in Brand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

++Sie möchten keine Nachrichten aus Heiligenhaus mehr verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter. ++

Gegen 20.45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner der Straße Ehemannshof den Brand von drei Altpapiercontainern. Er alarmierte die Feuerwehr, die den Brand zügig löschen und verhindern konnte, dass die Flammen ein nahe stehendes Gebäude beschädigten. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Strafverfahren eingeleitet

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Brandstiftung ein und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem erneuten Brandgeschehen übernommen. Zeugen hatten am Brandort zwei Tatverdächtige beobachtet, die das Feuer fotografierten und sich anschließend entfernten.

Personen können geschrieben werden

Sie können folgendermaßen beschrieben werden: Erste Person: 170 cm groß, sehr schlank, dunkel bekleidet. Sie floh zu Fuß in Richtung Panoramaradweg. Die zweite Person ist etwa circa 180 cm groß, hat kurze dunkle Haare und machte Fotos vom Brandort und floh in unbekannte Richtung. Zeugen die weitere Angaben zum Brandgeschehen oder zu den Tatverdächtigentätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Heiligenhaus, 02056 93126150, in Verbindung zu setzen. Weitere Berichte aus Heiligenhaus lesen Sie hier.