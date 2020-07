Heiligenhaus: Schlägerei im Bus – Polizei sucht Zeugen

Heiligenhaus. Die Ticketkontrolle in der Linie 771 eskaliert. Es kommt zu einer Prügelei bei der drei Personen verletzt werden und der Bus beschädigt.

Eine Fahrscheinkontrolle in der Linie 771 ist am Dienstagnachmittag (28. Juli) an der Pinner Straße in Heiligenhaus eskaliert. Drei Personen verletzt wurden. Die Polizei hat weitere Ermittlungen übernommen.

Gegen 17.10 Uhr erwischten Kontrolleure eines Verkehrsbetriebes im Bus der Linie 771, auf der Fahrt von Velbert in Richtung Heiligenhaus, einen Fahrgast ohne gültigen Fahrschein. Als sie ein Bußgeld verlangten, kam es zu einer zunächst verbalen und anschließend sogar körperlichen Auseinandersetzung mit einer Gruppe von Fahrgästen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden – so die Polizei – der Busfahrer, ein Kontrolleur und eine Person, die sich mit dem Fahrgast ohne Fahrschein solidarisiert hatte, leicht verletzt. Auch die im Fahrerbereich angebrachte Corona-Schutzbarriere wurde beschädigt.

Die Kontrolleure beschuldigt

Bei Eintreffen der Polizei hatten sich sowohl die Gruppe als auch der betreffende Fahrgast ohne Fahrschein bereits entfernt. Noch im Laufe des Abends meldeten Personen aus der betreffenden Gruppe selbstständig in der Velberter Polizeiwache, um eine Strafanzeige gegen die aus ihrer Sicht nicht angemessen eingeschrittenen Kontrolleure zu erstatten. Wegen der widersprüchlichen Angaben der Beteiligten sucht die Polizei dringend nach unbeteiligten Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können. Sie werden gebeten, s mit der Polizei Velbert, 02051 946 6110, in Verbindung zu setzen.