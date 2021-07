Heiligenhaus: Polizei sucht Radfahrer nach Unfall mit Kind

Heiligenhaus. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fünfjährigen kam es auf dem Heiligenhauser Panoramaradweg. Kind wurde dabei verletzt.

Die Polizei sucht nach zwei Fahrradfahrern, die am Mittwoch auf dem Panoramaradweg in einen Unfall mit einem Kind verwickelt waren.

Laut Polizei kam es hier gegen 17.45 Uhr zu einem Zusammenprall zwischen einem Fahrradfahrer und einer fünfjährigen Fußgängerin. Diese war mit ihrem neunjährigen Bruder und ihrer Mutter fußläufig auf dem Panoramaradweg in Richtung der Waschstraße an der Westfalenstraße unterwegs. Dabei wurde sie trotz einer zugerufenen Warnung – vermutlich eines unbeteiligten Zeugen – von einem Fahrradfahrer erfasst.

Radler erkundigten sich

Der Fahrradfahrer und ein ebenfalls Fahrrad fahrender Begleiter hielten an und erkundigten sich nach dem Befinden des Mädchens. Unter dem Eindruck des plötzlichen Geschehens gab die begleitende Mutter an, es sei alles in Ordnung. Daraufhin verließen die Fahrradfahrer die Unfallörtlichkeit. Eine Beschreibung der beiden war der Mutter oder ihren Kindern nicht möglich.

Im Nachgang musste das Mädchen aufgrund multipler Beschwerden ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Der beteiligte Fahrradfahrer, sein Begleiter und weitere Zeugen des Vorfalls, die zu diesem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Velbert unter 02051-9466110 in Verbindung zu setzen.

