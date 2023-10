Unverzollte Ware hat das Heiligenhauser Ordnungsamt in einem Kiosk beschlagnahmt.

Einsatz Heiligenhaus: Ordnungsamt entdeckt verbotene Waren in Kiosk

Heiligenhaus. Das Heiligenhauser Ordnungsamt hat bei einer Laden-Überprüfung einiges gefunden, das dort nichts zu suchen hat. Ware wurde beschlagnahmt.

Manche beliebte Snacks, die gibt es eben nur im benachbarten Ausland. Einige sind aber so beliebt, dass ein Heiligenhauser ein Geschäft witterte und diese vor Ort anbieten wollte. Da hatte das Ordnungsamt aber was dagegen – aus einem triftigen Grund.

„Wir haben am frühen Montagnachmittag Getränke in einem Laden beschlagnahmt, die dort nicht verkauft werden durften, weil sie das vorgeschriebene Pfandlabel nicht haben, welches in Deutschland Pflicht ist“, berichtet die Fachbereichsleiterin für Sicherheit und Ordnung, Kerstin Ringel. Gefunden wurden einige Fanta-Sorten, türkische Getränke und Mixtees.

Heiligenhauser wollte Waren aus den Niederlanden verkaufen

Vermutlich stammten diese Dosen und Flaschen aus den Niederlanden – diese waren dort von dem Betreiber gekauft worden, „dürfen aber hier nicht in den Verkehr gebracht werden“, klärt Ringel auf. Das Ordnungsamt habe die Ware beschlagnahmt, zuständig für alles Weitere sei nun die Untere Abfallbehörde des Kreises Mettmann, welche die Ware nun vernichten lassen müsse.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus