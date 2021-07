Heiligenhaus: Neuer Vorstandsvorsitzender bei Kiekert

Immer wieder gab es Gerüchte um ein mögliches Ende des Werks und Haupthauses in Heiligenhaus der Kiekert AG an der Höseler Straße.

Heiligenhaus. Die Kiekert AG hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden: Jérôme Debreu hat Dr. Guido Hanel abgelöst. Debreu will Kiekert fit für die Zukunft machen.

Wechsel an der Spitze: Die Heiligenhauser Kiekert AG hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden und CFO. Jérôme Debreu übernimmt die Nachfolge von Dr. Guido Hanel, der zum 5. Juli bereits aus dem Unternehmen ausgeschieden sei, teilt Kiekert am Mittwoch mit.

In seiner Sitzung am 5. Juli habe das Aufsichtsgremium beschlossen, den 46-Jährigen zu berufen. Debreu stehe für internationale Erfahrung und ausgezeichnete Expertise für die Kiekert AG, kenne sich in der Autobranche global bestens aus und sei Asien-erfahren: „Mit Debreu gewinnt Kiekert einen renommierten Strategen und Finanzexperten“, heißt es in der Mitteilung des Konzerns.

Viel Erfahrung auf internationaler Ebene

Jérôme Debreu ist nun CFO der Kiekert AG. Foto: Lichterloh Light Rent / Kiekert AG

Jérôme Debreu, der bereits seit 2019 im Vorstand der Kiekert AG als CFO tätig sei, übernehme damit zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben in den Bereichen Compliance, HR, Finanzen, Controlling und IT, die Aufgabe des Vorstandsvorsitzenden der Kiekert AG. Debreu sei seit über 25 Jahren in Führungspositionen in verschiedenen Branchen und Ländern tätig und sei mehrfach für seine Management-Leistungen ausgezeichnet worden. Er habe über 40 M&A-Projekte auf fünf Kontinenten erfolgreich abgeschlossen, Berufserfahrung in über 65 Ländern gesammelt und bringe ein globales Netzwerk mit.

„Ich freue mich, dass wir mit Herrn Debreu einen sehr erfahrenen internationalen Manager gewonnen haben, der aufgrund einer langjährigen Tätigkeit bei der Knorr-Bremse AG und Plastic Omnium über eine umfassende Kompetenz in der Führung komplexer Unternehmenseinheiten verfügt“, sagt Hufeng Xin, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kiekert AG. Der Aufsichtsrat sei davon überzeugt, dass Debreu gemeinsam mit dem erfolgreichen Management Team von Kiekert das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen werde.

Debreu will Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen

Auch Debreu freue sich auf seine neue Aufgabe: „Es ist ein großartiges Unternehmen mit einem hohen strategischen Potenzial. Wir haben die besten Voraussetzungen, unsere Marktposition weltweit auszubauen.“ Er werde einen besonderen Fokus auf die Restrukturierung von Kiekert legen, die Qualitätsmentalität fördern, sich auf die Kundenzufriedenheit konzentrieren, eine langfristige Einkaufsstrategie mit strategischen Lieferanten entwickeln „und Kiekert zu einem erstklassigen Arbeitgeber machen. Mit meinem Erfahrungshintergrund werden wir Kiekerts Umsatz steigern und durch einen Digitalisierungsschub die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen“, so Debreu.

Debreu studierte an der Neoma Business School, hat einen Master in Management zusätzlich zu einem Bachelor in Business Administration. Im Jahr 2021 wurde er an der Sciences Po Paris / IFA in Gesellschaftsrecht, Compliance und Corporate Governance zertifiziert. Debreu ist verheiratet und hat drei Kinder.

Wie bei Kiekert alles begann Wie bei Kiekert alles begann Ein moderner Automobilzulierferer in schwarz-weiß. Die Bilder zeigen, wie es bei der Firma Kiekert in den Anfangsjahren ausgesehen hat. Foto: Kiekert

Wie bei Kiekert alles begann Ein moderner Automobilzulierferer in schwarz-weiß. Die Bilder zeigen, wie es bei der Firma Kiekert in den Anfangsjahren ausgesehen hat. Foto: Kiekert

Wie bei Kiekert alles begann Ein moderner Automobilzulierferer in schwarz-weiß. Die Bilder zeigen, wie es bei der Firma Kiekert in den Anfangsjahren ausgesehen hat. Foto: Kiekert

Wie bei Kiekert alles begann Ein moderner Automobilzulierferer in schwarz-weiß. Die Bilder zeigen, wie es bei der Firma Kiekert in den Anfangsjahren ausgesehen hat. Foto: Kiekert

Wie bei Kiekert alles begann Alte Luftbilder von Heiligenhaus aus den 50er-Jahren. Die Firma Kiekert an der Kettwiger Straße - im Hintergrund der Stadtteil Wassermangel. Foto: Funke Foto Services

Wie bei Kiekert alles begann Ein moderner Automobilzulierferer in schwarz-weiß. Die Bilder zeigen, wie es bei der Firma Kiekert in den Anfangsjahren ausgesehen hat. Foto: Kiekert

Wie bei Kiekert alles begann Ein moderner Automobilzulierferer in schwarz-weiß. Die Bilder zeigen, wie es bei der Firma Kiekert in den Anfangsjahren ausgesehen hat. Foto: Kiekert

Wie bei Kiekert alles begann Ein moderner Automobilzulierferer in schwarz-weiß. Die Bilder zeigen, wie es bei der Firma Kiekert in den Anfangsjahren ausgesehen hat. Foto: Kiekert

Wie bei Kiekert alles begann Ein moderner Automobilzulierferer in schwarz-weiß. Die Bilder zeigen, wie es bei der Firma Kiekert in den Anfangsjahren ausgesehen hat. Foto: Kiekert

Wie bei Kiekert alles begann Innenaufnahme aus der Firma Kiekert. Foto: FUNKE Foto Services

Wie bei Kiekert alles begann Blick vom Dach der Firma Arnold Kiekert & Söhne an der Kettwiger Straße nach Nordosten um 1930: Im Vordergrund Teichstraße (später Friedhofstraße) mit dem Haus Bennecken (Friedhofstraße 20) und dem Haus Friedhofstraße 14, links Bahnstrecke Kettwig - Velbert; im Hintergrund die Tempergießerei August Hitzbleck, ganz links dreigeschossige Wohnhäuser an der Bahnhofstraße. Foto: FunkeFotoServices

Wie bei Kiekert alles begann Das Gemälde zeigt den Firmengründer Alfred Kiekert. Foto: Kiekert

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus