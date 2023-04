Heiligenhaus: Neue Blühwiese soll Insekten eine Heimat geben

Heiligenhaus. Am Flugplatz Meiersberg hat die Initiative Artenglück mit Continental und den Autohäusern der Mülheimer Wolf Gruppe eine Blühwiese gepflanzt.

5000 Quadratmeter groß ist die Blühwiese am Flugplatz Meiersberg, die durch die Initiative Artenglück in Kooperation mit dem Reifenhersteller Continental und den Autohäusern der Wolf Gruppe kürzlich angelegt wurde. Ziel der gemeinsamen Aktion sei die Förderung der regionalen Artenvielfalt. Gemeinsam sei zum Frühlingsanfang das Informationsschild an der Blühwiese aufgestellt und eine Holzbank zum Verweilen an der Fläche eingeweiht worden, teilt die Initiative mit. Landwirt Jan Elsiepen stelle die Fläche am Segelflugplatz Meiersberg für mehrere Jahre zur Verfügung.

Artenglück-Gründer Felix Schulze-Varnholt erklärt: „Als junger Landwirt ist es mir ein Anliegen, den Naturschutz in der Landwirtschaft zu fördern. Dabei wollen wir nicht mit der Lebensmittelproduktion in Konkurrenz treten, sondern nutzen gezielt Flächen, die sich weniger für die Lebensmittelproduktion eignen, dafür aber gut zu wertvollen Ökosystemen verwandeln lassen. So steigern wir zugleich die Anzahl der Bestäuber für die Landwirtschaft“.

Heiligenhauser sollen sich die Blühwiese anschauen kommen und dort verweilen

Die Blühwiese soll vielen Insekten, Schmetterlingen und Co Nahrung bieten. Foto: studio koch | Frank W. Koch

Dabei sei die Bevölkerung eingeladen, die Blühwiese zu besuchen und vom Rand aus von der dafür aufgestellten Bank das bunte Treiben zu beobachten sowie dem Summen und Brummen zu lauschen. Auf der Informationstafel am Feldrand werden mehr Informationen über Biodiversität familiengerecht vermittelt. „Wir freuen uns sehr, dass wir durch diese Blühwiese einen Beitrag zum Naturschutz leisten und gleichzeitig einen Ort schaffen, an dem sich die Bevölkerung erfreuen und informieren kann“, sagt Kerstin Johnson von der Wolf Gruppe.

Jens Keutel vom Reifenhersteller Continental erklärt, dass die Gesamtgesellschaft und Unternehmen heutzutage eine Verantwortung tragen, sich aktiv für Artenvielfalt zu engagieren: „Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie setzen wir auch auf Partnerschaften, die auf regionaler Ebene dazu beitragen, die Welt nachhaltiger zu gestalten. So können durch die Bündelung unserer Ressourcen tolle Projekte entstehen, die sich positiv auf das Ökosystem und unsere Umwelt auswirken.“ Artenglück hofft, dass sich weitere Unternehmen und Landwirte dieser Initiative anschließen und somit die regionale Artenvielfalt in Zukunft weiter gefördert werden kann.

Mehr Infos unter artenglueck.de und in den sozialen Medien.

