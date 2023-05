Heiligenhaus: Mozart auf dem Akkordeon in der Dorfkirche

Tetiana Muchychka ist in der Ukraine geboren und hat an der Folkwang Universität der Künste studiert: Nun gibt sie ein Konzert in der Dorfkirche Isenbügel in Heiligenhaus.

Heiligenhaus. Ein ganz besonderes Konzert findet in der Dorfkirche Isenbügel statt: Tetiana Muchychka spielt die großen Meister auf ganz spezielle Weise.

Kompositionen von Mozart oder Bach – gespielt auf dem Klavier: Das gibt es häufiger bei Konzerten zu hören. Dass die Werke auf dem Akkordeon gespielt werden, ist jedoch eine Seltenheit. Die Möglichkeit, ein solches Konzert zu erleben, gibt es am 20. Mai in der Dorfkirche Isenbügel.

Dann nämlich ist die in der Ukraine geborene Akkordeonistin Tetiana Muchychka zu Gast in Heiligenhaus.

Tetiana Muchychka spielt in Heiligenhaus „Spirit of the Epoch“

Das Publikum erwartet eine Ausnahmekünstlerin, die im Alter von sechs Jahren das Akkordeonspiel begann und noch vor der Aufnahme ihres Studiums an der Folkwang Universität der Künste bei Professorin Mie Miki, das sie mit einer herausragenden Leistung abgeschlossen hat, den ersten Platz beim internationalen Akkordeonwettbewerb „Zakarpatsky Edelweiß“ erzielte sowie mehrfach Stipendiatin verschiedener namhafter Stiftungen war.

Energiegeladene Spielfreude und tiefe Leidenschaft in der Dorfkirche Isenbügel

Die Dorfkirche Isenbügel in Heiligenhaus: Hier findet das Konzert von Tetiana Muchychka statt. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

In ihren Konzerten glänzt sie laut Kritikern durch außergewöhnliche Innigkeit, energiegeladene Spielfreude, stets gepaart mit tiefer Leidenschaft. Sie interpretiere mit Ihrem Akkordeon klassische Stücke mit einer „ansteckenden Emotionalität“, welche durch ihr vielfältiges Klangfarbenspektrum einen ganz eigenen Zauber entfacht und damit das Publikum zu neuen Blickwinkeln einlädt.

Außergewöhnliche Reise durch die Musikgeschichte

Mit Ihrem aktuellen Programm „Spirit of the Epoch“ will Tetiana Muchychka die Zuhörer in der Dorfkirche Isenbügel mit auf eine außergewöhnliche Reise durch die Musikgeschichte nehmen. Dabei steht jeder Komponist für eine Epoche; von Barock bis hin zur zeitgenössischer Musik, hebt Sie die musikalischen Stile der jeweiligen Epoche hervor und zeigt die Vielfältigkeit und das unendliche Klangspektrum des Akkordeons auf.

Zu hören sein wird unter anderem das Konzert in d-Moll von Alessandro Marcello in der Bearbeitung von Johann Sebastian Bach, die Fantasie in d-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart, eine Auswahl der selten gespielten 24 Präludien, Op. 34, von Dmitri Dmitrijewitsch Schostakovich und Tschaikowskys „Valse sentimentale“, das letzte seiner „Sechs Stücke“ für Klavier.

Das Konzert beginnt am Samstag, 20. Mai, um 19 Uhr in der Dorfkirche, Isenbügeler Straße 25. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus