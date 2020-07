Heiligenhaus: Motorradfahrer schwer verletzt

Heiligenhaus. Bei einem Unfall auf der Langenbügeler Straße ist am Mittwochabend ein junger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Bei einem Zusammenstoß am Mittwochabend auf der Langenbügeler Straße ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 23-Jährige war gegen 19 Uhr mit seiner Kawasaki Ninja in Richtung Velbert unterwegs, als er zu einem Überholvorgang aufgrund eines vorausfahrenden Landwirtschaftsfahrzeuges ansetzte. Offensichtlich gleichzeitig hatte der unmittelbar vor ihm fahrende 62-jährige Fahrer eines Ford Mondeo dieselbe Idee. Dabei kam es zu einer Kollision, bei der der Biker die hintere linke Seite des Autos touchierte und stürzte. Der Essener wurde so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste, der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro.