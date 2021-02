Heiligenhaus: Mobiles Toilettenhäuschen angezündet

Auf dem Gelnder der derzeit wegen Renovierungsarbeiten geschlossenen Polizeiwache brannte am frühen Samstagmorgen dieses mobile Toilettenhäuschen.

Heiligenhaus. Ein sogenanntes Dixi-Klo auf dem Gelände der Polizeiwache am Höseler Platz hat am frühen Samstagmorgen lichterloh gebrannt.

Unbekannte Täter haben auf dem Gelände der derzeit wegen Renovierungsarbeiten geschlossenen Polizeiwache am Höseler Platz eine mobile Toilette angezündet. Feuerwehr und Polizei waren am Samstagmorgen gegen 6.45 Uhr zu dem Brandausbruch des sogenannten „Dixi-Klo“ gerufen worden.

Toilettenhäuschen stark beschädigt

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass das aus Kunststoff bestehende Toilettenhäuschen stark beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Ob die Tat mit der Brandserie an Müllcontainern in Heiligenhaus in Verbindung steht, wird derzeit ermittelt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Heiligenhaus unter 02056 / 9312 6150.