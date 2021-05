Heiligenhaus: Mit Q5 gegen Baum – Zwei Frauen verletzt

Foto: Polizei ME

Der Audi der Velberterin prallte mit hoher Wucht in einen Baum am Straßenrand.

Heiligenhaus. Audifahrerin hat die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist frontal gegen einen Baum geprallt. Polizei hat das Handy der Fahrerin eingezogen.

Mit ihrem Audi Q5 sind zwei Velberterinnen am Sonntagabend frontal gegen einen Baum auf der Velberter Straße geprallt. Die beiden Frauen wurden schwer verletzt, am Auto entstand Totalschaden.

Die beiden jungen Frauen (26 und 25 Jahre alt) sind gemeinsam auf der Velberter Straße in Richtung Heiligenhaus unterwegs gewesen. Aus bislang noch unbekannter Ursache verlor die 26-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und das Auto rutschte von der Straße. Der Wagen prallte frontal in einen Baum am Straßenrand. Bei dem heftigen Aufprall wurde die Front des Audis komplett eingedrückt, zudem lösten alle Airbags aus. Ein Zeuge alarmierte umgehend die Rettungskräfte und leistete bis zu deren Eintreffen erste Hilfe bei den beiden Frauen, die bei dem Unfall verletzt wurden.

In Krankenhaus gebracht

Anschließend wurden die beiden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Augenscheinlich hatten die beiden Velberterinnen mehrere Schutzengel – sie zogen sich mehrere Prellungen zu, mussten jedoch vorsorglich stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Handy beschlagnahmt

Bei der Unfallaufnahme ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass die Audi-Fahrerin zum Zeitpunkt des Unfalls durch die Nutzung ihres Smartphones abgelenkt gewesen ist. Daher wurde ihr Handy zur weiteren Beweisführung sichergestellt. An dem Audi entstand ein Totalschaden in fünfstelliger Höhe.

