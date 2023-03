Werner Meuersmorp betreibt seit vielen Jahrzehnten in Heiligenhaus den gleichnamigen Partyservice. Weil das Gut Meurersmorp (mit „r“ hinter dem „eu“) in Mettmann derzeit durch Treffen von mutmaßlichen Reichsbürgern in den Schlagzeilen steht, glauben viele, dass Werner und seine Frau Birgit etwas damit zu tun hätten. Dem ist aber nicht so.