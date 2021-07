Kreisweiter Malwettbewerb zum Thema Toleranz und Vielfalt

Der Kreis Mettmann setzt sich mit eine Wettbewerb für ein tolerantes Miteinander ein - auch in Bezug auf unterschiedliche sexuelle Orientierungen, .

Der Kreis Mettmann hat gemeinsam mit der kreisweiten Arbeitsgruppe „Diskriminierungsprävention für Menschen der LGBTQ -Community“ einen Kreativwettbewerb für Jugendliche ins Leben gerufen. LGBTQ steht als Abkürzung für die sexuellen Orientierungen lesbisch, schwul, bisexuell, trans und queer. Durch den Wettbewerb wollen die Akteure gemeinsam ein öffentliches Zeichen für Toleranz und Vielfalt setzen und für das Thema sensibilisieren. Dafür können Beiträge in Form von Bildern, Collagen und Fotos eingereicht werden, die sich thematisch mit den vielfältigen sexuellen Orientierungen und Identitäten auseinandersetzen. Der Wettbewerb soll ein öffentliches Zeichen setzen und für das Thema sensibilisieren.

Teilnahme zwischen 10 und 27 Jahre

Die Regenbogenflagge weht weltweit für Akzeptanz und Toleranz. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

An dem bis zum 1. September laufenden Wettbewerb können Kinder und junge Erwachsene zwischen 10 und 27 Jahre. Die Kunstwerke können als digitale Bilddateien auf der Website www.deine-gefuehle-deine-freiheit.de hochgeladen werden. Anschließend können alle Menschen in einer digitalen Abstimmung über die kreativsten Bilder auf der Website entscheiden. Der erste Platz ist mit 500 Euro dotiert, die anderen der Top Ten erhalten ebenfalls Preisgelder zwischen 50 und 300 Euro. Zudem gibt es einen Sonderpreis für Beiträge in Form von Filmen, Gedichten oder Liedern. Der Gewinner erhalt 300 Euro. Die prämierten Werke werden öffentlich zugänglich gemacht und in einer Wanderausstellung in den kreisangehörigen Städten sowie als großflächige Banner präsentiert. Weitere Informationen sowie die genauen Teilnahmebedingungen sind auf der Website unter www.deine-gefuehle-deine-freiheit.de veröffentlicht.

Aktiv gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit

Seit Januar 2019 ist der Kreis Mettmann als Partner für Demokratie (PfD) Teil des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ - Aktiv gegen jegliche Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Im Rahmen des Programms werden Vereine, Initiativen, gemeinnützige Organisationen, Bürgerinitiativen, Helferkreise und engagierte Personen, die für ein vorurteilsfreies, demokratisches und wertschätzendes Miteinander im Kreis Mettmann, aktiv unterstützt.

