Heiligenhaus: Magier zaubert Blümchen und Lächeln herbei

Zauberkünstler Matthias Rauch ist im Club aufgetreten. Trotz einiger Auflagen, die schon im Show-Titel zu finden sind, ein gelungener Abend.

Vor dem Fernseher gemütlich machen oder sich live verzaubern lassen? Rund 30 Zuschauer haben sich für die zweite Alternative entschieden und sich am Freitagabend im Club den Illusionen von Matthias Rauch hingegeben.

In seinem Programm „Magie mit Auflagen“ begleitete ihn das Publikum auf eine liebevolle und familiäre Reise der Fingerfertigkeiten, gespickt mit Comedy und erfrischendem Stand-up. Und überraschenden Wendungen: Die „Auflagen“ im Titel beziehen sich auf die Corona-Maßnahmen, daher wurde der Club im Vorfeld natürlich gut gelüftet, so Rauchs Erklärung. Trotzdem habe er ein Kratzen im Hals.

Der Zuschauer erwartete die üblichen Corona-Witze, stattdessen zog sich Rauch, der nicht zum ersten Mal im Club gastierte, Karten aus dem Mund. „À la carte“, scherzte er und war froh, nicht die „A...-Karte“ gezogen zu haben. Matthias Rauch war mit seinem Vater Andreas angereist, der die Einspieler – auch mal im Rentner-Tempo – verantwortete und als Ketchup-Dieb agierte. Sehr sympathisch.

Show wird zur„liebevollen Privatvorstellung“

Was braucht ein guter Zauberer neben einem Zylinder? Für Matthias Rauch gehört auf jeden Fall auch Humor und Improvisationstalent dazu. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Rauchs Auftritt verblüffte nicht nur auf magische Weise, sondern amüsierte auch die Zuschauer. Als ob es eingeplant gewesen wäre, spielte er verbale Bälle mit einer mutigeren Dame im Publikum, die diese provoziert hatte. Sogar leichten Ärger überspielte er hervorragend: „Trumps Idee, Desinfektionsmittel zu trinken, wäre jetzt passend. Ich tue es trotzdem nicht.“

Die Musik zu seinen Tricks wählte er mal rockig, mal sinnlich – immer passend. Bei der liebevollen Verballhornung von Trixi von Bülows Hörbuch „101 Dinge, mit denen man Frauen glücklich machen kann“ zauberte er nicht nur Blumen, sondern auch Lächeln herbei

Auf der einen Seite schade, dass so wenig Zuschauer im Club waren, auf der anderen Seite wirkte die Show so wie eine liebevolle Privatvorstellung, in der das Kind in einem zu Stauen gebracht wurde. Wo kamen bloß die Karten immer wieder her? Wo die Bälle? Wo die ganzen Blumen aus einem leeren Karton? Und wie kann Rauch so schnell den Rubikwürfel lösen?

Alle Antworten wird es auch beim Besuch einer Zaubershow von Matthias Rauch nicht geben. Aber ein Besuch lohnt sich allemal.