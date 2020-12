Heiligenhaus: LKW verschwindet von Firmengelände

Heiligenhaus. Ein LKW ist am Wochenende von dem verschlossenen Gelände eines Autohauses an der Pinner Straße entwendet worden. Polizei bittet um Hinweise.

Ein LKW der Marke Fiat Ducato ist in der Nacht von Freitag, 11. Dezember auf Samstag, 12. Dezember, von dem Gelände eines Autohauses an der Pinner Straße gestohlen worden. Der gebrauchte Transporter war von Mitarbeitern des Unternehmens am Freitagabend gegen 18.30 Uhr abgestellt worden, anschließend wurde das Gelände mit einem Rolltor verschlossen.

Manipulation an Elektrokasten

Die unbekannten Täter haben ersten Ermittlungen zufolge vermutlich den dazu gehörenden Elektrokasten manipuliert und so das verschlossene Tor gewaltsam öffnen können. Der silberne Fiat Ducato wurde im polizeilichen Fahndungssystem international ausgeschrieben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Heiligenhaus unter 02056/93126150 in Verbindung zu setzen.