Heiligenhaus: Leos Niederberg laden ein zum Benefizkonzert

2019 spielten die Leos ein Lautstark-Konzert in Velbert.

Heiligenhaus. Die Lions-Jugendorganisation für Velbert und Heiligenhaus wollen die Einnahmen wie immer spenden – dieses Mal an die Lebenshilfe vor Ort.

Der Leo-Club Niederberg veranstaltet zum zehnten Mal sein Benefizkonzert „lautstark“. Statt findet dieses am Samstag, 24. September, ab 19 Uhr in der Aula am Kant-Gymnasium (Herzogstraße 75).

Buntes Programm erwartet das Publikum in der Heiligenhauser Aula

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause würden sich die Mitglieder der ehrenamtlichen Jugendorganisation der Lions ganz besonders auf das große Jubiläum freuen, heißt es in der Ankündigung. Verschiedene Musizierende – zum Teil selbst Mitglieder des Leos-Clubs, zum Teil professionelle Musizierende – stellen ein bunt gemischtes Programm aus Pop, Klassik, Chansons und vielem mehr vor.

Die Eintrittskarten kosten 15 Euro pro Person. Den Erlös spenden die Niederberger Leos an die Lebenshilfe Heiligenhaus, das Frauenhaus Velbert und den Kinderschutzbund Mettmann. Die Karten sind unter leo-lautstark.de erhältlich.

