Heiligenhaus: Krachmacherspaziergang durch Hetterscheidt

Ordentlich Lärm machen, das gehört beim Krachmacherspaziergang an Altweiber in Hetterscheidt einfach dazu: Die liebgewonnene Tradition an der Tersteegen-Grundschule konnte in diesem Jahr wieder stattfinden.

Nachdem bereits in den Klassen eine kleine Karnevalsparty gefeiert wurde, ging es für alle auf den Schulhof. Zum Abschluss fand der kleine Umzug unter dem Motto „Mit Pauken und Trompeten, mit Tröten und Rasseln durch Hetterscheidt“ statt. Auch in diesem Jahr schließen sich die Vorschulkinder des Katholischen Kindergartens Herderstraße wieder dem Zug an.

Teilnehmer bekommen Kamelle zugeworfen

Auch die Handwerker haben Kamelle geworfen – darüber haben sich die Kinder besonders gefreut. Foto: Tersteegenschule

Bunt verkleidet und ausgestattet mit möglichst vielen „Krachmacher-Instrumenten“ ging es dann durch Hetterscheidt, wo bereits Anwohner und Eltern der Kinder schon auf die Kinder warteten und mit Kamelle erfreuten, denn dieser Karnevalsumzug funktioniert genau anders herum: Die Teilnehmer bekommen die Süßigkeiten und werden mit Bonbons beworfen. Besonders gefreut haben sich die Kinder auch über Handwerker, die von ihrem Gerüst aus geworfen haben, berichtet Schulleiterin Katrin Jensen.

