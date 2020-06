Kultursommer Heiligenhaus: Konzerte am Wendehammer gehen am Samstag los

Die 17-jährige Künstlerin Mila macht am Samstag, 27. Juni, den Auftakt für die Wendehammerkonzerte in Heiligenhaus. Sie schreibt eigene Songs.

Trotz der Corona-Krise nimmt das Kulturleben in Heiligenhaus wieder Fahrt auf: Nachdem der „Kleine Kultursommer“ des Kulturbüros am 13. Juni mit einem Freiluft-Theaternachmittag des Ensembles „Drama Hilinci“ an vier verschiedenen Orten in der Stadt eingeleitet wurde, folgt am heutigen Samstag (27. Juni) das erste „Wendehammerkonzert“. Dabei spielt die junge Singer-Song-Writerin Mila zunächst um 18 Uhr am Rotdornweg/Ecke Holderweg und anschließend um 19 Uhr am Mansfieldplatz jeweils für circa 30 Minuten.

Mila ist eine Zufallsentdeckung

Die 17-Jährige will dabei die Zuschauer und Zuhörer mit ihren Songs unterhalten. „Sie spielt seit zehn Jahren Gitarre und schreibt seit drei Jahren ihre eigenen Lieder“, erläutert die Leiterin des Kulturbüros, Almuth Schildmann-Brack. Dabei sei die junge Höselerin eine Zufallsentdeckung: „Mila ist in Heiligenhaus im Rahmen der offenen Bühne auf dem Weihnachtsmarkt 2019 in Heiligenhaus aufgetreten und hat uns begeistert.“

Zu dem kostenlosen Wendehammerkonzert sind aber nicht nur Anwohner eingeladen, die der Veranstaltung etwa vom Balkon aus oder durch ein geöffnetes Fenster lauschen können. Wer noch hinzukommt, möge aber alle Abstandsregeln einhalten, so Almuth Schildmann-Brack. Und noch eine weitere Sache ist wichtig: Bei Regen muss das Konzert leider entfallen, da die elektrischen Geräte nicht nass werden dürfen.

Die Wendehammerkonzerte gehen jeweils samstags, in der Regel um 18 Uhr, bis zum 8. August weiter. Die WAZ wird die Termine und Veranstaltungsorte in den kommenden Wochen veröffentlichen.