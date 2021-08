Heiligenhaus: Kinder können kostenlos klettern lernen

Heiligenhaus. Der Fachbereich Jugend der Stadt Heiligenhaus lädt am Donnerstag, 5. August, auf den Europaplatz in die Oberilp ein. Dort steht ein Klettermassiv.

Eltern aufgepasst: Kurzfristig veranstaltet der Fachbereich Jugend der Stadt Heiligenhaus am Donnerstag, 5. August, eine Kletteraktion: An einem mobilen Klettermassiv können die Kinder dann hochkraxeln. Und das kostenlos.

Statt findet die Aktion auf dem Europaplatz in der Oberilp in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Unter Anleitung können die Kinder hier das Besteigen lernen. Gedacht ist die Aktion für Kinder ab sechs Jahren.

„Ziel der Aktion ist es neben dem Spaß, den Kindern in den Ferien etwas Besonders zu bieten, von dem sie auch gerne nach den Ferien in der Schule erzählen können“, so Fachbereichsleiter Thomas Kaminski.

