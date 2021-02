Heiligenhaus: Karnevalsboxen ein voller Erfolg

Derzeit können Karnevalsvereine wie die Heljens Jecken jeden Cent gebrauchen. Deshalb freuen sie sich riesig über eine ganz besondere Spende.

Unterstützung für die Heljens Jecken: Zum Abschluss der tollen Tage überreichte „Thum 1897“-Wirt Daniel Müller den Karnevalisten jetzt einen Scheck über 422, 50 Euro. Die Summe ist durch den Verkauf der Karnevalsboxen zusammengekommen, die Daniel Müller zusammengestellt und verkauft hatte.

Wraps und Livestream

„Meine Frau und ich sind große Karnevalsfans, freuen uns jedes Jahr über die großen Partys in der Stadt und haben es gar nicht eingesehen, so gar nichts zu machen. Wenigstens zuhause sollten die Leute richtig feiern können“, erklärt Daniel Müller zu seiner Motivation, die Boxen ins jecke Leben zu rufen. Die Box, die jeweils für zwei Personen ausgelegt war und 26 Euro gekost hat, war gefüllt mit zwei Wraps zum Fertigbacken, Kamelle, Snacks, Bier, ein Schnaps und Luftschlangen - dazu ein Link zur digitalen Karnevalsparty mit DJ Delle am Nelkensamstag. Unterstützt wurde die kreative Idee durch den Creative Discount, Getränke Kalveram und den Schlotschmet.

Täglich wissen, was in Heiligenhaus passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Heiligenhaus-Newsletter anmelden!