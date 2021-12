Heiligenhaus: Jugendlicher entwendet Fahrrad aus Geschäft

Heiligenhaus. Einbruch in ein Heiligenhauser Geschäft: Anwohner an der Mittelstraße wurde durch einen lauten Knall geweckt. Polizei ermittelte umgehend.

Ein Fahrrad entwendet aus einem Geschäft hat in der Nacht zu Montag ein bislang unbekannter junger Mann oder Jugendlicher: Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise.

In ein Schuh- und Schlüsseldienstes an der Mittelstraße brach der Täter um kurz vor ein Uhr in der Nacht ein: Gegen 0:55 Uhr sei ein Anwohner aufgrund eines lauten Knalls aus dem Schlaf gerissen worden, teilt die Kreispolizei Mettmann mit. Als er aus seinem Fenster nach dem Rechten schaute, sah er einen jungen Mann, der mit einem Hammer die Schaufensterscheibe des dortigen Schuh- und Schlüsseldienstes eingeschlagen hatte.

Polizei war schnell in Heiligenhaus vor Ort

Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei, welche schnell am Einsatzort war. Zu dem Einbrecher liegt die folgende Täterbeschreibung vor: männlich, circa 15 bis 16 Jahre alt, trug einen dunklen Kapuzenpullover sowie eine dunkle Hose.

Im Rahmen der Fahndung traf die Polizei auf einen 26-jährigen Heiligenhauser, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Ob der Mann etwas mit dem Einbruch zu tun hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02056 9312-6150 jederzeit entgegen.

