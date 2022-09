Foto: Meet me at five

Die Jugendband der evangelischen Kirchengemeinde Heiligenhaus, Meet me at five, freut sich auf ihren Auftritt in der Dorfkirche Isenbügel.

Kultur Heiligenhaus: Jugendband Meet me at Five spielt in Isenbügel

Heiligenhaus. Coverrock, Pop und Funk: Mit einer breiten Auswahl im Gepäck spielt die Band um Leadsängerin Amelie Zickwolf am Freitag in der Dorfkirche.

Coverrock, Pop und Funk – all das will die Band Meet me at five am Freitagabend, 23. September, in der Dorfkirche Isenbügel anbieten. Die vier Musikerinnen und Musiker haben sich als Jugendband der evangelischen Kirchengemeinde zusammengefunden und spielen nun endlich wieder vor Publikum. Der Förderverein der Dorfkirche lädt zu dem kostenlosen Konzert ein, das um 19 Uhr beginnt.

Heiligenhauser Jugendband der evangelischen Kirchengemeinde

Die Band setzt sich aus Gerrit Bonsen (Gitarre), Jan Sträter (Bassgitarre), Markus Dannehl (Keyboard), Robin Schmierek (Schlagzeug) und der Leadsängerin Amelie Zickwolf zusammen. Die ambitionierte Band spiele unter anderem Songs von Scary Pockets, Amy Winehouse, The Police, Elle King, The Cranberries, Bryan Adams, 4 Non Blondes, Mando Diao und einiges mehr.

Geplant ist – wenn das Wetter es zulässt – das Konzert „Open Air“ im geschützten Eingangsbereich der Kirche durchzuführen.

