Heiligenhaus ist im August wieder ein Filmschauplatz

Heiligenhaus. Mit den Filmschauplätzen NRW kehrt ein wenig Normalität zurück nach Heiligenhaus: Im Heljensbad wird der Kinofilm „Zeit für Legenden“ gezeigt.

Eine schöne Nachricht für alle Kultur- und Kinofans: Die Filmschauplätze NRW können in diesem Jahr nicht nur wieder stattfinden, sondern machen auch wieder Halt in Heiligenhaus. Dieses Mal gastiert das Open-Air-Event am Sonntag, 15. August, im Heljensbad.

Viele Besucher haben in den letzten Jahren feste Rituale entwickelt rund um die Filmschauplätze. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Freibad in ein Kino verwandeln wird: 2016 wurde hier bereits Mamma Mia gezeigt. „Wir freuen uns, dass wir wieder dabei sein können“, ist Ruth Ortlinghaus vom Stadtmarketings-Arbeitskreis Kultur glücklich. „Wir haben uns für das Freibad entscheiden, da hier viel Platz und viel frische Luft vorhanden ist.“ Denn größere Veranstaltungen, die seien erst ab dem 1. September laut Corona-Schutzverordnung erst wieder möglich.

Film passe gut in die Zeit

Und auch ganz bewusst entschieden habe man sich für den Film „Zeit für Legenden: „Hier geht es um Jesse Owens, den besten Leichtathleten aller Zeiten. Der Film beinhaltet Sport, Freundschaft und den Kampf gegen Rassismus“, berichtet Ortlinghaus. Und sei nicht nur passend, weil parallel die Olympiade stattfinde, „sondern wir leben in einer Zeit, wo wir wieder mit dem Thema Rassismus zu tun haben“, sorgt sich Ortlinghaus.

So habe Antisemitismus, Rechts- und Linksextremismus wieder zugenommen, „es gibt Anschläge auf Synagogen, Demonstrationen, in denen ‘Wir sind das Volk’ propagiert wird – wir müssen wieder mehr aufklären und dem entgegenwirken“, sorgt sich Ruth Ortlinghaus. Aber im Vordergrund stehe die Freude, dass es endlich wieder losgehe mit den Veranstaltungen.

Auf besseres Wetter also im Jahr 2016 hoffen die Verantwortlichen für dieses Jahr. Foto: Ulrich Bangert / WAZ-Fotopool

Los geht es am Sonntag, 15. August, um 20 Uhr mit einem großen Programm, Tanz und Musik, Spaß und Spiel. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig; es gelten die üblichen Corona-Schutzmaßnahmen, teilt Tanja Güß von der Film- und Medienstiftung NRW mit. Mehr Infos zum Programm und den weiteren Örtlichkeiten gibt es unter www.filmschauplaetze.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus