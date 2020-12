Foto: Polizei ME

In der Heide brannten wieder Müllcontainer. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Brandstiftung Heiligenhaus: In der Heide brannten schon wieder Container

Heiligenhaus. Zwei Müllcontainer waren in Flammen. Die Polizei geht wieder von Brandstiftung aus und sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Und schon wieder: Am späten Freitagabend (18. Dezember) brannten zwei Altpapiertonnen am Konrad-Adenauer-Ring in Heiligenhaus vollständig aus. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus und hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Selbstentzündung ausgeschlossen

Gegen 23:40 Uhr bemerkte ein Anwohner die brennenden zweii Altpapiertonnen, die auf dem Gehweg in Höhe der Haus-Nummer 79 abgestellt waren. Die zuerst eingetroffenen Polizeibeamten führten erste Löschversuche durch, bis die Feuerwehr den Brand vollständig bekämpfen konnte.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen kann eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugentätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Heiligenhaus, 02056 9312 6150, in Verbindung zu setzen. Weitere Berichte aus Heiligenhaus lesen Sie hier.