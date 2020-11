Heiligenhaus: Im Bereich Lindenstraße tut sich langsam was

Von außen macht es nicht unbedingt den Eindruck, aber im Inneren gehen die Arbeiten für die neue Kurzzeitpflege an der Lindenstraße voran. „Die Brandmeldeanlage und der neue Aufzug sind eingebaut, Ende November ist die Abnahme“, sagt Frank Behrend der Heiligenhauser Zeitung auf Nachfrage.

Corona bremste die Arbeiten

Vieles sei Corona bedingt nicht so schnell wie geplant voran gegangen. „Die Fenster kommen aus dem Ausland, der Lieferant hat allerdings Angst, dass seine Leute in Quarantäne müssen“, so der Geschäftsführer der Domizil Wohnfühlen GmbH, die am Südring in Heiligenhaus und an zwei Stellen in Velbert Seniorenwohnheime betreibt.

Zunächst 21 Plätze

Die 21 Kurzzeitpflegeplätze an der Lindenstraße sind für Menschen gedacht, die nach einem Krankenhausaufenthalt vorübergehend weitere Pflege benötigen oder für pflegende Angehörige, die Urlaub brauchen. „In der Regel dauert der Aufenthalt drei Wochen", weiß Frank Behrend, der gerne weitere Plätze errichten möchte. Der Bedarf ist da, außerdem muss sich die Investition lohnen, das nördlich angrenzende, 3200 Quadratmeter große Grundstück bietet Platz dafür. Die entsprechenden Pläne werden mit Nachdruck verfolgt. „Deshalb macht es keinen Sinn, die Außenanlagen vorher zu herzurichten", begründet Behrend den derzeitigen Zustand.

Drei Reihenhäuser entstehen

Frank Behrend, Geschäftsführer Domizil Wohnfühlen in einem Bad auf der Baustelle des Kurzzeitpflegehauses Domizil Wohnfühlen im April diesen Jahres in Heiligenhaus. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Am anderen Ende der Domizil-Kurzzeitpflege werden ab März die Bagger rollen. Das Baugrundstück wurde durch eine Projektentwicklungsgesellschaft der Werner Wohnbau GmbH angeboten. Die Baugenehmigung für drei Reihenhäuser mit je drei Wohneinheiten von 170 Quadratmeter auf vier Etagen ist erteilt. Das Interesse ist groß: „Zwei Häuser sind reserviert und zwei vorgemerkt. So kann gesagt werden, das aktuell fast 50 Prozent schon vergriffen sind“, stellt Steffen Schleimer von Marketingabteilung des Schwarzwälder Unternehmens fest. „Man kauft das Haus schlüsselfertig inklusive Grundstück. Aufgrund der Hanglage handelt es sich im einen Sonderhaustyp.“

Jahrelang tat sich nichts auf dem Gelände 2009 hat die G&S CityProjekt GmbH das ehemalige Altenheim an der Lindenstraße gekauft. 2014 gab Rolf Grosspeter von G&S bekannt, das Altenheim zugunsten einer Wohnbebauung abzureißen. Der Gebäudetrakt war noch in einem guten Zustand. 2015 kam es zu Verzögerungen bei den Abbrucharbeiten, bis zuletzt stritt Grosspeter mit dem Kreis Mettmann über den Abtransport von altem Bauschutt. Dann erfolgte die Zwangsversteigerung des letzten Gebäudeteils an die Domizil Wohnfühlen GmbH.

Technikzentrale versorgt mit Energie

Eine kleine Technikzentrale versorgt die drei Baukörper mit Energie. Wo diese Eigenheime neu entstehen, wurde in den sechziger Jahren das Caritas-Altenheim St. Joseph errichtet, das vor 15 Jahren einen Neubau an Rheinlandstraße bezog. Danach wurden die Bewohner zweier weiterer Seniorenheime dort vorübergehend untergebracht, weil deren Häuser neu gebaut beziehungsweise kernsaniert wurden. Anschließend erwarb ein Kettwiger Unternehmen die Immobilie.

Pflege für künstlich beatmete Menschen

Baubeginn der drei schlüsselfertigen Reihenhäuser soll im März kommenden Jahres sein. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Der ältere Teil wurde abgerissen, um neue Wohnhäuser zu schaffen, der Erweiterungsbau mit guter Substanz aus den Achtzigern blieb stehen, dort sollte eine Pflege für künstlich beatmete Menschen geschaffen werden. Weil der Investor seine Pläne nicht umsetzen konnte, blieben das Gelände und der Bau lange Zeit ungenutzt liegen.