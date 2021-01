Heiligenhaus: Hoher Gesamtschaden bei Einbruch in Spielhalle

Heiligenhaus. Nicht nur Bargeld, sondern auch direkt zwei Spielautomaten ließen unbekannte Täter aus einer Heiligenhauser Spielhalle mitgehen.

Bargeld entwendet, Spielautomaten geklaut und Sachschaden hinterlassen: Bislang unbekannte Täter brachen in eine Spielhalle an der Höseler Straße ein. Der Gesamtschaden beläuft sich circa auf 35.000 Euro.

In der Zeit von Donnerstag, 21. Januar, bis Donnerstag, 28. Januar, kam es laut Kreispolizei Mettmann zu einem Einbruchdiebstahl in eine Spielhalle an der Höseler Straße in Heiligenhaus. Ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter hebelten hierzu ein Fenster gewaltsam auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen.

Polizei sucht nach Zeugen

In der Spielhalle brachen der oder die Einbrecher einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten daraus Bargeld in unbekannter Höhe. Des Weiteren entwendete man zwei komplette Spielautomaten sowie ein Fernsehgerät.

Wie die Geräte aus den Räumlichkeiten weggetragen und anschließend abtransportiert werden konnten, ist derzeit noch Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter 02056 9312-6150, jederzeit entgegen.

