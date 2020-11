Heiligenhaus: Hoher Blechschaden durch Auffahrcash

Ein Ratinger hat am Donnerstag auf der Höseler Straße einen Unfall verursacht, bei dem eine Person verletzt und vier Fahrzeuge beschädigt wurden.

Am Dienstagabend, 26. November, ist es auf der Höseler Straße zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Gegen 18.40 Uhr hatte ein 66-jähriger Ratinger mit seinem Volvo V70 die Höseler Straße in Richtung Heiligenhaus befahren und dabei den an der Einmündung zur Selbecker Straße an einer Ampel wartenden Opel Vectra vor sich übersehen. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen davor wartenden Seat Arosa geschoben, der wiederum einen vor ihm stehenden BMW 118i touchierte. Sowohl der Volvo als auch der Opel Vectra wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Fahrer des Seat Arosa wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtsachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.