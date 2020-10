Heiligenhaus: Härtere Gangart gegen Brandstifter gefordert

Nach dem Brand von Containern am Samstagabend vor der Gesamtschule an der Hülsbecker Straße ist die Frage nach den Tätern weiter offen. Klar ist aber bereits eins: Die Schule hatte Glück, dass nicht noch mehr passiert ist. Doch immer lauter werden die Stimmen, die eine Kameraüberwachung an öffentlichen Plätzen fordern. Auch Bürgermeister Michael Beck fordert nun eine härtere Gangart, um die Taten aufzuklären.

Es ist eine nicht enden wollende Reihe, die die Heiligenhauser Feuerwehr und auch die Polizei weiter auf Trab hält. Immer wieder brennen Altpapiercontainer oder sonstige Müllbehälter, und das seit einem Zeitraum von über einem halben Jahr. Auch ein Klettergerüst in der Oberilp fiel Zündlern zum Opfer, ebenso ein Polizeiauto sowie ein weiterer Pkw. Ein Zusammenhang ist bislang nicht erwiesen, aber auch für die Ermittler denkbar. „Wir haben bislang keine direkten direkten Anhaltspunkte, aber natürlich werden in solchen Fällen Tatzusammenhänge untersucht und versucht, herzustellen“, äußert sich ein Pressesprecher der Kreispolizei Mettmann.

Schaden von mehreren tausend Euro

Die Container am Nebeneingang brannten lichterloh, als die Feuerwehr am Samstagabend am Einsatzort eintraf. Foto: Feuerwehr heiligenhaus

Dabei nehme die Polizei diesen Fall am Samstag alles andere als auf eine leichte Schulter: „Der Brand an der Schule hätte viel schlimmer ausgehen können, das ist keine einfache Sachbeschädigung.“ Insgesamt belaufe sich der bei dem Brand entstandene Sachschaden auf eine Summe von mehreren tausend Euro. Nachdem die Feuerwehr ihre Löscharbeiten abgeschlossen hatte, übernahmen Polizeibeamte sofort erste Ermittlungen. „Es wurden Zeugen befragt und Spurensuche betrieben, auch gab es in der Nacht noch eine Fahndung. „Wir haben auch eine jugendliche Gruppe angetroffen, es konnten aber kein Tatzusammenhang hergestellt werden“, so der Polizeisprecher. Weitere Zeugen sucht die Polizei derzeit noch. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Brand an den Müllcontainern gelegt wurde.

Das viel Schlimmeres hätte passieren können, weiß auch Gesamtschulleiterin Carmen Tiemann: „Wir hatten wirklich Glück im Unglück.“ Die Schule brennt – eine Nachricht, die nicht nur auf ihrem Handy aufploppte, sondern auch viele Heiligenhauser in sozialen Netzwerken schnell erreichte. Soweit kam es zum Glück zwar nicht, dennoch hat das Feuer klare Spuren hinterlassen. Durch die gerissenen Fenster konnte Qualm ins Gebäude eindringen, Wasser, vermutlich durch die Löscharbeiten, lief in den Keller. „Der starke Plastikgeruch ist mittlerweile auch bis in die oberen Räume wahrzunehmen“, so Tiemann.

Schulräume werden nun wieder flott gemacht

Nun würden erstmal Schadstoffmessungen vorgenommen und die Herbstferien dazu genutzt, alles auf Vordermann zu bringen. Noch in der Nacht zu Sonntag hatte das THW die kaputten Fenster mit Holzplatten abgedeckt, für einige Schüler (die Siebtklässler sowie zwei fünfte Klassen) fiel der Unterricht am Montag jedoch aus.

Reste von Papier und Kunststoffcontainern lagen am Sonntagmorgen noch vor der Gesamtschule. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

„Erschüttert und extrem erbost“ nahm Bürgermeister Michael Beck am Samstagabend zur Kenntnis – und fordert nun eine härtere Gangart, um die Täter zu ermitteln: „Ich habe am Montagmorgen Kontakt zu Landrat Thomas Hendele aufgenommen. Wir sind jetzt hier in einem Bereich von schweren Straftaten angelangt, und das will ich so nicht weiter hinnehmen.“ Dementsprechend habe er darum gebeten, dass Stadt und Kreispolizeibehörde in enger Abstimmung weitere Schritte unternehmen, um der Serie von Bränden ein Ende zu setzen. Den Wunsch vieler Bürger, öffentliche Plätze an Containern mit Kameras zu überwachen, kann er nachvollziehen. „Unser Jurist prüft derzeit erneut und vor dem Hintergrund dieser Häufung, ob eine Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen möglich ist.“ Dies sei wegen der hohen Anforderungen des Persönlichkeitsschutzes jedoch schwer umsetzbar, da man niemanden unter Generalverdacht stellen wolle. Hier lesen Sie mehr Nachrichten aus Heiligenhaus.