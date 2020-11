Heiligenhaus: Gutscheine für freie Restaurantwahl

Noch druckfrisch sind die Gutscheine, die Tom Karrenberg auf den Tischen in der „Kniffte“ ausgebreitet hat. Und die, so hofft der Gastronom, der zudem Sprecher des Stadtmarketing-Arbeitskreises Gastronomie ist, werden vielen Heiligenhausern zu Weihnachten eine Freude machen. Mit einem Wert von zehn oder zwanzig Euro sind die Gutscheine in all den Betrieben einlösbar, die dem Arbeitskreis Gastronomie angehören.

Familienunternehmen hatte die Idee

Der „tolle Denkanstoß“ zu den Gutscheinen kam von den Unternehmern Alexander und André de Wit, die das Familienunternehmen „R+M de Wit“ gemeinsam leiten.„Wir feiern immer ausgelassene Firmenfeste“, erzählt Alexander de Wit schmunzelnd, während er an vergangene Sommerfeste und Weihnachtsfeiern zurückdenkt, „doch die sind in diesem Jahr leider nicht möglich“.

Der Belegschaft eine Freude machen

Die Firma R+M de Wit gilt als Ankermieter im neuen Heiligenhauser Innovationspark. Beide Seiten, die Stadtverwaltung und das Unternehmen, freuen sich, wie hier im April 2019, auf die künftige Zusammenarbeit. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Deswegen hat sich der Unternehmer gemeinsam mit seinem Bruder André überlegt, wie sie ihrer Belegschaft trotzdem eine Freude machen können. „Gerne wollten wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, selbst auszusuchen was und wo sie essen möchten, die Herausforderung war also, nicht nur ein Restaurant zur Auswahl zu haben“. Weil die de Wits sich Heiligenhaus „sehr verbunden fühlen“ - derzeit hat die Zentrale der Spezialisten für Reinigungstechnik ihren Sitz zwar in Velbert, ein Umzug nach Heiligenhaus in den Innovationspark steht aber bereits fest - wandten sich die Firmeninhaber mit ihrem Wunsch an das Heiligenhauser Stadtmarketing.

Konzept schon länger im Kopf

„Wir sind direkt Feuer und Flamme gewesen“, erinnert sich Tom Karrenberg und André Saar, Koordinator des Stadtmarketings , ergänzt: „Ein Konzept dieser Art hatten wir schon länger im Kopf, aber keine Zeit es umzusetzen.“ Nun aber ging es flott, zusammen wurde der Gutschein entwickelt und schon in dieser Woche konnten die de Wits ihren 118 Mitarbeitern in Velbert die Gutscheine überreichen.

Freie Auswahl für den Beschenkten

Für 50 Euro können die nun aussuchen, ob ihnen der Sinn nach Pizza, Kaffee und Kuchen oder einer Flasche Wein steht - egal zu was sie sich entscheiden, unterstützt werden die Gastronomen vor Ort. „Das könnte auch für andere Firmen oder auch Privatleute ein schönes Weihnachtsgeschenk sein“, wirbt Tom Karrenberg für die neuen Gutscheine. Zwar hätten nach wie vor viele Gastronomiebetriebe ohnehin Gutscheine für ihren eigenen Betrieb im Angebot, durch das neue Angebot sei aber eine „größere Bandbreite“ für den Beschenkten gegeben, der dann schließlich frei wählen könne. „Auch der Bürgerbusverein hat sich dazu entschlossen, seinen ehrenamtlichen Fahrern Gutscheine zu schenken, weil natürlich auch bei uns die Weihnachtsfeier ausfällt“, erzählt André Saar.

Ein Jahr lang gültig

Bei circa einem Dutzend Betriebe, aus denen gewählt werden kann, dürfte für jeden etwas dabei sein. Erworben werden können die Gutscheine derzeit noch ausschließlich in der „Kniffte“, Hauptstraße 142 - wer den QR-Code darauf scannt, weiß sofort, wo er sich Speisen und Getränke aussuchen kann. Ein Jahr lang sind die Gutscheine gültig, eine Stückelung der Beträge ist allerdings genauso wenig möglich wie eine Barauszahlung.