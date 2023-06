Heiligenhaus: Großer Rettungsdienst-Einsatz in der Heide

Ein medizinischer Notfall in einer Wohnung sorgte für einen größeren Rettungsdienst-Einsatz in der Heide.

Heiligenhaus. In Heiligenhaus sorgte im Bereich Heide ein größerer Rettungsdienst-Einsatz für Aufsehen. Feuerwehr und Notarzt eilten zu einem Notfall.

Ein größerer Rettungsdienst-Einsatz der Feuerwehr ließ Autofahrer am Sonntagmorgen, 18. Juni, rätseln: Was ist in der Heide los? Wie die Leitstelle der Kreisfeuerwehr Mettmann auf Anfrage erklärte, habe es sich bei dem Einsatz um einen medizinischen Notfall in einer Wohnung gehandelt.

Vor allem bei Spaziergängern und Hundebesitzern ist das Gebiet Heide ein beliebtes Ausflugsziel. Die Rettungswagen hatten am Sonntagmorgen für Aufsehen gesorgt.

