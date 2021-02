Heiligenhaus genießt weiterhin die herrliche Winteridylle

Eine schottisches Hochlandrind steht auf der Weide am Weinberg:

Heiligenhaus. Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein: Dick eingepackt lässt es sich herrlich durch die Heiligenhauser Landschaft wandern. Das sollte man jetzt tun.

Was schützt am besten bei Minusgraden? Natürlich ein dickes Fell, und das haben diese tollen schottischen Hochlandrinder, die unser Fotograf am Weinberg entdeckt hat, von Natur aus.

+++ Verpassen Sie keine Nachrichten aus Heiligenhaus mehr. Abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter. +++

Ganz schön kalt: Rund um die Schnauze des Galloway-Rindes bilden sich Eiszapfen. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Und auch sie genießen auf ihrer Weide sicherlich das tolle Winterwetter: Zwar eiskalt, aber mit strahlend blauem Himmel und Sonnenschein wandert es sich herrlich durch die Heljenser Schneelandschaft. Gibt es doch kein schöneres Geräusch als der klirrende Schnee unter den Schuhsohlen – oder das Jauchzen der schlittenfahrenden Kinder.

Es soll wärmer werden

Winterlich schön soll es am Wochenende auch bleiben: Genießen Sie es, raus ins Grüne beziehungsweise Weiße, dick eingepackt, bevor es wärmer wird und alles wieder schmilzt. Das könnte bereits Anfang der Woche passieren.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Heiligenhaus.