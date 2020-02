Heiligenhaus: Geld aus Sozialkasse für krebskranke Kinder

Als die Heiligenhauser Gießerei Küpper vergangenes Jahr in die Insolvenz ging, spendete die Belegschaft ihre ehemalige Sozialkasse in Höhe von rund 11.100 Euro der Elterninitiative zur Unterstützung krebskranker Kinder e.V. in Essen-Holsterhausen. Nun berichtet der Verein, wofür diese Mittel verwendet wurden.

So sei die Spende nicht zweckgebunden gewesen, schildert Lara Krieger, die bei der Initiative für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Der größte Teil des Geldes ist in unser Kernstück, nämlich das Elternhaus, geflossen.“ Dieses sei auch 2019 erneuert worden, so dass die Mittel sehr willkommen gewesen seien. „In dem Elternhaus können Eltern bleiben und übernachten, während ihr krebskrankes Kind im zwei Minuten entfernten Klinikum behandelt wird“, führt Lara Krieger weiter aus. Die Elterninitiative wurde 1983 von betroffenen Eltern gegründet, das Elternhaus wurde 1992 errichtet. Dieses wurde zwischenzeitlich mehrfach modernisiert und erweitert und hat nun 33 Zimmer. Der Verein finanziert sich ausschließlich über Spenden, das IBAN-Nummer des Spendenkontos lautet DE06 3605 0105 0001 9551 11. Weitere Informationen: www.krebskranke-kinder-essen.de