Heiligenhaus: Gebrauchte Kommunionskleider und jecke Kostüme

Heiligenhaus Heiligenhauser Gemeinde organisiert erneut eine Kommunionskleiderbörse – und wagt dabei ein Experiment: Es gibt auch Karnevalskostüme.

Nach dem großen Andrang bei der ersten Kommunionskleidungsbörse nach Corona im Januar dieses Jahres wird der Pfarrgemeinderat auch im kommenden Jahr wieder eine Kommunionskleidungsbörse im Pfarrzentrum St. Suitbertus an der Hauptstraße 128 organisieren.

Termin ist Sonntag, 21. Januar 2024, nach der Messe, also ab 12 Uhr. Die Börse läuft dann bis 15 Uhr.

Es gibt nicht nur Kleider, sondern auch Anzüge, Schuhe, Hemden, Taschen und mehr

Die Kleidung und auch das Zubehör wird wieder in Kommission verkauft, erläutert André Saar vom Orga-Team. Das bedeutet: Wer Kleidung oder Kommunion-Accessoires verkaufen möchte, bringt die Sachen vorher vorbei und legt dabei auch den Wunschpreis fest. Dazu Roswita Laszig vom Organisationsteam: „Wir nehmen alles an, was mit der Kommunion zu tun hat, also nicht nur Kleider und Anzüge, sondern auch jedwedes Zubehör wie Schuhe, Hemden, Täschchen, Haarschmuck, Jacken und was es sonst so gibt.“

So läuft die Börse in Heiligenhaus

Es gibt zwei Abgabemöglichkeiten: Die erste ist am Samstag, 20. Januar, von 9.30 bis 13 Uhr, die zweite dann am Sonntag, 21. Januar, von 9.30 bis 11.15 Uhr.

Nach der Börse kann bzw. muss dann das Geld oder die nicht verkaufte Kleidung zwischen 15 und 17.30 Uhr abgeholt werden. Vom Verkaufspreis wird eine Provision von zehn Prozent abgezogen, die Kirchenprojekten zugutekommt.

Auch Schuhe für die Kommunion werden in Heiligenhaus verkauft. Foto: Dirk Bauer / FUNKE Foto Services

Karnevalskostüme: Pfarrgemeinderat startet einen „Testballon“

Neu im nächsten Jahr ist, dass auch Karnevalskleidung verkauft wird. „Mehrere Gemeindemitglieder hatten uns gefragt, ob wir nicht auch eine Karnevalskleidungsbörse anbieten könnten, da ja die Narren nicht jedes Jahr in der gleichen Kostümierung feiern wollen und die Karnevalskleidung ja auch qualitativ eine Mehrfachnutzung durchaus zulasse“, begründet André Saar, warum es im nächsten Jahr auch eine Karnevalskleidungsbörse gibt.

Darum gibt es nur eine Börse für zwei recht unterschiedliche Themen

„Da der Nelkensamstags-Karnevalszug im nächsten Jahr aber schon sehr früh, nämlich am 10. Februar, stattfindet, bleibt nicht die Zeit für zwei Börsen, daher versuchen wir am 21. Januar, beides zu verbinden“, erläutert Saar die Zusammenlegung, die er als „Versuchsballon“ bezeichnet.

Der Schwerpunkt soll auch hier auf Kinder-Karnevalskleidung liegen. Für die Karnevalskleidungsbörse gelten die gleichen Zeiten wie für die Kommunionskleidungsbörse, auch was die Abgabe- und Abholzeiten angeht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus