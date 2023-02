Heiligenhaus: Fuhr zeigt Neuheiten auf der Bau 2023

Heiligenhaus. Auf der Bau in München wird das Heiligenhauser Unternehmen Fuhr ein Automatik-Panikschloss mit elektrisch aktivierbarem Außendrücker präsentieren

Forsch und innovativ blickt das Heiligenhauser Traditionsunternehmen Fuhr auf das Jahr 2023 – mit vielen Neuerungen will sich die Firma im April auf der Bau 2023 in München präsentieren.

Neben ersten Produktneuheiten und Weiterentwicklungen wolle Fuhr auf der Bau 2023 einen umfangreichen Ausbau seiner Kundenkommunikation, die aktiv auf Dialog, Wissensvermittlung und Unterstützung setze, präsentieren: „Wir haben uns für das neue Jahr wieder einiges vorgenommen. Es gibt interessante Neuerungen im Segment der Mehrfachverriegelungen sowie auch in den Bereichen Kundenkommunikation und Services“, wird Marketingleiterin Andrea Banning zitiert.

Speziell das Automatik-Programm mit der „DuoSecure“ Technik zeige sich als eine der zukunftsorientiertesten Lösungen. Sie garantiere immer einen verlässlichen Verriegelungsprozess sowie maximale Sicherheit und Dichtigkeit bei jeder Türkonstruktion, bei jedem Werkstoff, so das Unternehmen weiter: „Mit den Schlössern der Serie autosafe 835 und autotronic 836 stehen hier Produkte zur Verfügung, die durch ihren modularen Aufbau für ein breites Anwendungsspektrum geeignet sind.“

Als konsequente Erweiterung des DuoSecure-Automatikprogramms werde erstmalig auf der Bau in München ein Automatik-Panikschloss mit elektrisch aktivierbarem Außendrücker präsentiert. Dies sei besonders interessant für den Einsatz in Außen- und Innentüren im Objektbereich, bei denen der Zugang über eine elektronische Zutrittsanlage geregelt und eine Überwachung aus der Ferne vorgenommen werde. Damit erweitert Fuhr sein Angebot im Bereich der Fluchttür-Schlösser um eine weitere Anwendungsalternative und betone damit erneut seine Kompetenz in diesem sensiblen Segment.

Kunden werden online informiert

Präsent sei Fuhr mittlerweile auch auf Social Media. Auf Facebook und Instagram gibt es Infos, ausführliche Produktvideos und Tutorials präsentiert das Unternehmen auf dem eigenen Youtube-Kanal. Banning: „Wir haben intensiv und umfassend an den Grundlagen für die Neuausrichtung gearbeitet. Dabei haben wir u.a. unser Unternehmenslogo einem Redesign unterzogen und werden auch unseren Messeauftritt auf der BAU in einem neuen Design präsentieren.“

