Heiligenhaus freut sich über begeisterten Feuerwehrbesuch

Nils Vollmar ist rundum zufrieden: so wie es aussieht, haben die rund 70 Besucher – allesamt Feuerwehrleute aus ganz Deutschland – ein äußerst angenehmes Wochenende in Heiligenhaus verbracht, gespickt mit vielen neuen Erkenntnissen rund um das Thema „Feuerwehrgeschichte“.

Die meisten Besucher der Fachtagung sind Jahr für Jahr dabei

„Es waren sehr interessante Vorträge dabei“, schwärmt der stellvertretende Leiter der Heiligenhauser Feuerwehr, „und das Schöne ist ja auch, dass man sich untereinander recht gut kennt, zumindest den harten Kern, der in jedem Jahr dabei ist – darunter vor allem Kollegen aus Datteln, Bochum und Plettenberg.“ Und natürlich: Heiligenhaus. „Ehrenbrandmeister Friedrich-Ernst Martin und Günter Blum, Leiter des Feuerwehrmuseums, sind immer mit dabei“, weiß Vollmar, „und sie haben soviel Wissen, sie können sich selbst mit ihren Kenntnissen gut einbringen.“

Heiligenhaus widmet sich in Fachvortrag dem Thema „Feuerwehr in der NS-Zeit“

Organisiert wird die Veranstaltung vom Fachverband der Feuerwehren in NRW (VdF NRW), die jedes Jahr nach dem gleichen Ablauf stattfindet. „Dazu zählt, dass die austragende Wache, in diesem Falle also wir, den ersten Vortrag am zweiten Tag ausrichtet, wir haben uns für das Thema `Unsere Jubiläumsfeuerwehr und deren Verhaltensweise zu NS-Zeiten` überlegt. Es gibt handgeschriebene Protokollbücher und mit der Schreibmaschine verfasste Jahresbücher, die teilweise viele Fragen offen lassen oder sich sogar widersprechen, alles in allem ein sehr spannendes Thema“, urteilt Vollmar.

Schilderungen über Großbrand in Munitionslager

Ihn selbst hat ganz besonders der Besuch vom Bezirksbrandmeister Klaus-Thomas Riedel (Regierungsbezirk Düsseldorf) begeistert und dessen Schilderungen über eine Großbrand im Munitionsdepot der britischen Rheinarmee in den 70er Jahren im Kreis Viersen tief beeindruckt. „Riedel selbst war dabei und konnte sehr plakativ davon berichten. Der Brand war enorm, aber die Engländer wollten die deutschen Feuerwehrleute nicht auf ihr Gelände lassen. Als die Gefahr aber immer größer wurde, haben die Deutschen den Zaun eingerissen und sich nicht mehr abhalten lassen, insgesamt waren achthundert Feuerwehrleute Einsatz.“

Den Besuch im Feuerwehrmuseum lässt sich kaum einer nehmen

Nach einem gemeinsamen Abendessen am Samstagabend im Dorfkrug und einem Mittagessen in der Wache, haben es sich viele Gäste natürlich nicht nehmen lassen, das Feuerwehrmuseum zu erkunden- Es hatte ursprünglich als Austragungsort herhalten sollen, stellte sich dann aber als doch zu klein für eine solch große Personengruppe heraus. Die nächste Fachtagung zum Thema „Feuerwehrgeschichte“ wird im nächsten November in Lemgo sein.