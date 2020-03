„Ladies First“ war das Motto des Kabaretts am Freitagabend im Club. Dazu erschienen auch viele Frauen – und sie kamen voll auf ihre Kosten.

Zwar wurde der internationale Frauentag am gestrigen Sonntag, 8. März, begangen. Doch bereits am Freitag galt in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums das Motto „Ladies First“. Zum „Kabarett der Extraklasse“ mit Lioba Albus, Sia Korthaus und Maria Vollmer kamen dann auch hauptsächlich Frauen - und die amüsierten sich ganz hervorragend.

Lachattacken und Tränen in den Augen

Bebende Schultern, Lachflashs und Tränen in den Augen, strahlende Gesichter und noch im Hinausgehen kichernde Besucherinnen waren das Ergebnis der humorvollen, scharfzüngigen und augenzwinkernden Darbietung der drei Kabarettistinnen. Zuvor dauerte es keine drei Minuten, da hatte Lioba Albus, die in ihrer Rolle als sauerländische Hausfrau Mia Mittelkötter auftrat und souverän durch den Abend führte, ihr Publikum schon zu ersten Heiterkeitsattacken gebracht – bemängelte aber den noch nicht optimalen Empfang in Heiligenhaus: „Normalerweise landen immer ein paar Unterbuxen und Brusttoupets auf der Bühne. . .“.

Shoppingtouren und dazugehörige Fettnäpfchen

Auch Lioba Albus begeisterte mit ihren kabarettistischen Einlagen. Foto: Udo Gottschalk / FUNKE Foto Services

Gern ließ sich das Publikum dann in die Welt der Sauerländerin mitnehmen, die ihren Mann „zuhause gelassen hatte. Das soll ja ein schöner Abend werden.“ Egal, ob es sich um die Begegnung mit einem pubertierenden Jüngling im Supermarkt oder die Eigenarten der Männer beim Autofahren handelte („Ein Mann würde lieber mit der Gehhilfe Gas geben als den Sitz in der gleichen Position zu lassen wie seine Frau“), die Sauerländerin „von bedrückender Schönheit“ gab sprachlich Gas.

Genauso vergnüglich ging es weiter, als Sia Korthaus die Bühne betrat – egal. ob das Thema Shoppingtouren und die dazugehörigen Fettnäpfchen, vielredende Männer oder die Probleme mit „käseradgroßen“ Toilettenpapierrollen auf Raststättenklos waren, dem Gelächter des Publikums war deutlich anzumerken, dass die aus dem Alltag gegriffenen Beispiele keinesfalls unbekannt waren. Genauso wie das fehlende Gepäckstück, von dem nur noch der Griff ankommt.

Zwischen Chippendales und Carpendale

Das Trio komplett machte Maria Vollmer, die kabarettistisch aufzeigte, wo sich Frauen in der Lebensmitte befinden: nämlich „zwischen Chippendales und Carpendale, Beauty Farm und Bettpfanne“. Beim ebenfalls thematisierten schütterer werdenden Haupthaar ihres Mannes durfte das Publikum in „Tausendmal frisiert“ einstimmen – und tat das auch begeistert.

Heiligenhaus Die nächsten Veranstaltungen Die nächste Chance auf Kabarett gibt es am Freitag, 20. März, um 20 Uhr im Club, Hülsbecker Straße 16. Dann ist Kabarettist Sven Kemmler mit seiner „Englischstunde“ zu Gast. Und wer Lioba Albus, Sia Korthaus und Maria Vollmer verpasst hat, bekommt 2021 noch eine Gelegenheit: Am 10. März sind die Damen im Stadttheater in Ratingen zu Gast.

Und vielleicht nehmen sich ein paar Mütter den Rat zu Herzen, bei Gesprächen mit anscheinend taub gewordenen Teenagern Triggerwörter einzubauen: „Knutschfleck“ und „Porno“ wirken da anscheinend Wunder. Heilfasten, Sexspielzeug mit Laubbläsergeräuschkulisse und Singles („früher hießen die Ladenhüter“) – die bekannten Kabarettistinnen zündeten ein Feuerwerk aus Wortwitz, Situationskomik und Alltagswahnsinn, das Männer wie Frauen begeisterte.

Ein „östrogenialer“ Abend

Die Quintessenz der vergnüglichen Stunden fasste eine Zuschauerin in kurze, aber treffende Worte: „Ein Abend voller Lachen“. Oder, um mit den Worten von Lioba Albus zu sprechen, ein „östrogenialer“ Abend zum Weltfrauentag.