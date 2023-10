Heiligenhaus: Frau verbarrikadiert sich in Wohnung

Die Polizei musste sich Zutritt zu der Wohnung am Konrad-Adenauer-Ring in Heiligenhaus verschaffen.

Heiligenhaus. Wasserrohrbruch hieß es zunächst bei einem Einsatz am Heiligenhauser Konrad-Adenauer-Ring. Am Ende sollte es doch ein größerer Einsatz werden.

Kurioser Einsatz in der Heide: Am Freitagmittag wurde ein Wasserrohrbruch in einem Wohnhaus am Konrad-Adenauer-Ring gemeldet. Vor Ort stellte sich jedoch ein anderes Szenario dar: Eine Person hatte sich in der Wohnung verbarrikadiert. Das führte zu einem größeren Aufgebot von Polizei und Feuerwehr – und am Ende zu einer Festnahme.

Nach Anschlag in Ratingen Vorsicht bei Einsatz in Heiligenhaus

Aus der Wohnung, berichtet die Kreispolizei Mettmann auf Nachfrage, sei Wasser herausgetreten, weshalb man sich Zutritt verschaffen wollte. Dann habe man festgestellt, dass sich eine weibliche Person dort verbarrikadiert und wohl alle Wasserhähne aufgedreht haben soll. Da die Einsatzkräfte kein Risiko eingehen wollten – auch nach dem Attentat auf die Einsatzkräfte in Ratingen – wurde seitens der Polizei und Feuerwehr Verstärkung gerufen.

Gegen 14 Uhr konnte die Frau von der Polizei festgenommen werden; Verletzte hat es bei dem Einsatz nicht gegeben. Der Strom in dem Haus wurde vorübergehend abgestellt wegen des Wassers, weitere Kräfte werden noch bis in den Nachmittag hinein vor Ort sein. Wie es zu dem Vorfall gekommen ist und wie hoch die Schäden sind, dazu konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

