Heiligenhaus: Feuerwehr befreit eingeklemmtes Reh

Das scheue Reh hatte sich mit seinem Becken in dem Tor regelrecht verkeilt

Heiligenhaus. Manche Einsätze bleiben auch der Feuerwehr Heiligenhaus verstärkt in Erinnerung. Eine besondere Befreiungsaktion am Donnerstag gehört sicher dazu.

Die Feuerwehr Heiligenhaus musste am Donnerstagnachmittag ein Reh befreien, dass in einem Tor stecken geblieben war. Ein Spaziergänger hatte das Tier entdeckt und die Einsatzkräfte zur Ruhrstraße, unmittelbar an der Stadtgrenze zu Essen-Kettwig, gerufen.

Vermehrt Tierrettungseinsätze

Mit Seilen, Axt und Brecheisen konnten die Helfer den Durchschlupfbereich dehnen. Foto: Feuerwehr Heiligenhaus

Weil das Reh mit dem Becken feststeckte, nutzen die Freiwilligen Feuerwehrmänner Seile, Axt und Brecheisen, um den Durchschlupfbereich zu dehnen, nur wenige Minuten später konnte das unverletzte Tier seine wieder gewonnene Freiheit genießen. Auch sonst verzeichnen die Helfer derzeit verstärkt Tierrettungseinsätze: In den vergangenen Wochen und Tagen mussten insgesamt drei Ringelnattern zurück in ihren natürlichen Lebensraum gebracht werden, ein Vogel steckte in der einer Dachgaube fest und die Schwanenküken vom Abtskücher Teich mussten aus einem kleinen Loch geborgen werden.