Feuer in neunstöckigem Mehrfamilienhaus im Nonnenbruch

Brand in einem Mehrfamilienhaus in Heiligenhaus: Das Feuer hat sich laut Polizei von einem Balkon im vierten Geschoss in eine Wohnung ausgebreitet.

In einem Mehrfamilienhaus in Heiligenhaus ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand hatte sich vom Balkon ausgebreitet.

Bei einem Feuer in einem neunstöckigen Wohngebäude im Nonnenbruch ist in der Nacht zu Freitag ein hoher Sachschaden entstanden. Laut Mitteilung der Polizei hatte sich der Brand vermutlich von einem Balkon im vierten Geschoss in eine Wohnung ausgebreitet.

Gegen 2.40 Uhr hatten Bewohner des Mehrfamilienhauses am Werkerhofplatz demnach die Feuerwehr alarmiert, weil ein Balkon im vierten Obergeschoss in Flammen stand. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hätten sich aber keine Bewohner mehr in der zum Balkon befindlichen Wohnung befunden, so die Polizei. Zur Sicherheit hätten die Feuerwehrleute die Bewohnerinnen und Bewohner der anderen Wohnungen der Etage aus dem Haus gebracht – gleichzeitig sei mit dem Löschangriff begonnen worden.

Das Feuer war laut Polizei bereits bis in das Wohnzimmer der Wohnung durchgedrungen. Die Feuerwehr habe den Brand jedoch schnell unter Kontrolle gehabt. Die Ermittler konnten bislang keine Brandursache ermitteln. Hinweise auf Brandstiftung gibt es den Angaben nach nicht. Die Wohnung sei vorerst nicht mehr bewohnbar, andere Wohnungen seien aber nicht betroffen. Auch die Statik des Hauses und des Balkons seien nicht beeinträchtigt, heißt es. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.

Wer Angaben zur möglichen Brandursache tätigen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Heiligenhaus unter der Rufnummer 02056 9312-6150 in Verbindung zu setzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus