Heiligenhaus: Feuer auf einem Reiterhof – Gas strömt aus

Heiligenhaus. Im Nebenraum eines Pferdestalls ist ein gasbetriebener Heizofen in Brand geraten. Durch ausströmendes Gas bestand zeitweise Explosionsgefahr.

Feuer auf einem Reiterhof am Brockhorstweg hat am Dienstagabend die Heiligenhauser Feuerwehr in Atem gehalten: In einem Nebenraum eines Pferdestalls brannte ein gasbetriebener Heizofen. Eine Rauchentwicklung war bei Eintreffen der Einsatzkräfte sichtbar. Im angrenzenden Stall waren Pferde untergebracht, ein Wohngebäude räumten die Feuerwehrkräfte.

In einem direkt an einen Pferdestall angrenzenden Raum brannte ein Gasofen. Einsatzleiter Andreas Braig sah eine leichte Rauchentwicklung. „Jemand hatte bereits erste Löschversuche unternommen, allerdings musste sie die Versuche abbrechen“ sagt Andreas Braig. „Grund für die Verrauchung war eine ausströmende, brennende Gasflasche. Das Feuer war aber bereits aus, als wir eintrafen“ so Braig weiter.

Auf dem Pferdehof bestand Explosionsgefahr durch ausströmendes Gas. Foto: Feuerwehr Heiligenhaus

Niemand wurde auf dem Heiligenhauer Pferdehof verletzt

Die Feuerwehrleute gingen unter Atemschutz in den Nebenraum. „Durch das ausströmende Gas bestand eine Explosionsgefahr, woraufhin wir das nebenliegende Wohnhaus räumten“ erklärt Braig. Die Einsatzkräfte setzten einen Hochdrucklüfter ein, um die Gaskonzentration zu senken. Die Wehrleute maßen keine Gaskonzentration, die zu einer Explosion hätte führen können und brachten den defekten Ofen sowie zwei Gasflaschen nach draußen.

„Glücklicherweise wurde niemand verletzt, kein Tier kam zu Schaden und die Bewohner konnten schnell zurück in ihr Zuhause“ sagt Braig abschließend. Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Nach knapp einer Stunde war der Einsatz beendet.

