Heiligenhaus: Erst nur ein Fahrstreifen, dann Vollsperrung

Heiligenhaus. Straßen.NRW lässt an der L 156 ab dem 15. Mai Bäume zurückschneiden, voraussichtlich ab dem 22. Mai ist die Ruhrstraße dann komplett gesperrt.

Nachdem sich der Beginn der Arbeiten verzögert hat, beginnt Straßen.NRW am Montag, 15. Mai, mit vorbereitenden Maßnahmen für die Sanierung der Fahrbahn an der L 156 (Ruhrstraße) in Heiligenhaus zwischen der B 227 (Höseler Straße) und der Stadtgrenze zu Essen.

Entlang der gesamten Strecke müssen laut Landesbetrieb Bäume zurückgeschnitten werden, einzelne Bäume werden zudem gefällt. Während der Arbeiten ist abschnittsweise nur ein Fahrstreifen frei. Der Verkehr wird in diesen Bereichen mit einer Baustellenampel geregelt.

Ruhrstraße: Zwei Teilabschnitte in Heiligenhaus nacheinander gesperrt

Die Fahrbahn der L156 wird ab der darauffolgenden Woche – also voraussichtlich ab dem 22. Mai – erneuert. Dafür wird die Ruhrstraße zunächst für drei Wochen zwischen Isenbügeler Straße und der Stadtgrenze zu Essen gesperrt. Im Anschluss ist die L156 zwischen der B 227 und Isenbügler Straße gesperrt. Weiträumige Umleitungen werden dann ausgeschildert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus