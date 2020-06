Heiligenhaus: Erneut Brandstiftungen - Polizei sucht Zeugen

Archivbild. Am späten Mittwochabend gab es in Heiligenhaus erneut Brandstiftungen, unter anderem auf einem Spielplatz. Die Polizei fahndet nach drei Jugendlichen.

Heiligenhaus. Eine Serie von Brandstiftungen sorgt für Aufregung in Heiligenhaus. Am späten Mittwochabend brannte es erneut. Großfahndung mit Hubschrauber.

Mit mehreren Polizeifahrzeugen und einem Hubschrauber hat die Polizei am späten Mittwochabend nach Brandstiftern in Heiligenhaus gefahndet. Um 21.45 Uhr war ein brennender Papiercontainer auf einer Grünfläche zwischen Beethoven- und Röntgenstraße gemeldet worden. Während die Feuerwehr anrückte, gab es eine zweite Brandmeldung: Auf einem Spielplatz auf der Straße "An der Butterwelle" brannte ein Spielgerät.

"Der Papiercontainer brannte vollständig aus, das Spielgerät wurde nur leicht beschädigt", teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Weil sich Brandstiftungen in den vergangenen Wochen in Heiligenhaus häufen, hatte die Polizei am späten Abend eine Großfahndung ausgelöst.

Polizei fahndet nach drei Jugendlichen

Zeugen berichteten von jeweils drei Jugendlichen, die an den beiden Tatorten gesehen worden waren, teilte die Polizei mit. Sie hofft nun auf weitere Zeugen, die Hinweise zu den mutmaßlichen Brandstiftern geben können:

Alle drei werden auf 15 bis 18 Jahre geschätzt, zwei werden als "schmal" beschrieben. Einer habe ein rotes T-Shirt und ein nach hinten drehtes Cappy getragen, der andere ein weißes T-Shirt, der Dritte soll ein dunkles T-Shirt betragen haben. Einer der drei soll schultelange, lockige Haare haben. "Zwei der Jugendlichen sollen Hüfttaschen getragen haben", berichtete die Polizei mit Verweis auf einen Zeugen.

Die Polizei fragt nun: "Wer hat am späten Mittwochabend (3. Juni 2020) verdächtige Beobachtungen an den beiden Brandorten gemacht oder kennt möglicherweise sogar die Verursacher?" Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus jederzeit unter der Telefonnummer 02056/9312-6150 entgegen.

Serien von Brandstiftungen in Heiligenhaus

In den vergangenen Tagen gab es mehrere Brandstiftungen in Heiligenhaus. Zuletzt musste die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag, 22. Mai, einen brennenden Mülleimer an der Straße "Am Thormählenpark" löschen. Ein Zeuge hatte zuvor zwei Jugendliche beobachtet, die einen Gegenstand in den Mülleimer geworfen hatten, der daraufhin in Flammen aufgegangen sei.

Auch in den den Wochen zuvor gab es Brände: Zwei Papiercontainer waren am Abend des 18. Mai an der Bergischen Straße und an der Grubenstraße im Bereichen Heiligenhaus-Mitte zu löschen. Eine Zeugin hatte der Polizei in diesem Zusammenhang mehrere Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren gemeldet.

Einen Tag zuvor, am 17. Mai, wurde ebenfalls ein brennender Papiercontainer an der Bergischen Straße gemeldet. In der Woche davor gab es drei weitere Fälle in Heiligenhaus. Am 7. April brannte ein Klettergerüst auf einem Spielplatz in Oberilp. In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Bereits im vergangenen Jahr gab es eine Serie von Brandstiftungen in Heiligenhaus. Im April 2019 waren drei Jugendliche von der Polizei gefasst worden. (dae)