Heiligenhaus: Einzelhandel kämpft kreativ ums Überleben

Roman Steinbacher verkauft derzeit keine Mode vor Ort in seinem Laden "Zwotehand". Es gibt trotzdem Möglichkeiten, an die Ware - Rock, Hose, Pullover oder Schuhe - zu kommen.

Heiligenhaus Ein Ende des Lockdowns scheint derzeit nicht in Sicht. Der Einzelhandel in Heiligenhaus zeigt sich im Überlebenskampf einfallsreich.

Auch im neuen Jahr wurde der landesweite Lockdown verlängert und ein Ende, welches entspanntes Einkaufen ermöglicht, ist erst mal nicht in Sicht. Situationsbedingt sind also auch die Türen der meisten Läden in der Heiligenhauser Innenstadt für ihre Kunden vor Ort verschlossen. Trotzdem gibt es vielfältige Möglichkeiten zu shoppen und die Lieblingsläden zu unterstützen.

Abehol- und Lieferservice

Viele Geschäfte bieten für ihre Kunden einen Abhol- oder Lieferservice an. Anna Pastor, Inhaberin der Boutique „Juli & Phil“ erklärt das Prinzip: „Wir sind jederzeit über Instagram, Facebook und telefonisch unter 0176/41759060 erreichbar. Wer in unserem Schaufenster etwas entdeckt, kann uns auch einfach sein oder ihr Lieblingsteil per Whatsapp schicken. Wir antworten sofort und suchen die gewünschten Artikel für die Kunden zusammen.“ Abholen kann man die bestellten Artikel dann von 11 bis 14 Uhr an der Türschwelle des Ladens oder bekommt sie per Fashion-Taxi bequem nach Hause geliefert. „Natürlich ist es momentan schwer für uns, da die Leute nicht nach draußen gehen“, resümiert Pastor, „aber es kommen schon regelmäßig Anrufe rein. Die Kunden haben große Lust, neue Kleidung zu kaufen.“ Auch die Boutique „Fino by Detailoase“ am Kirchplatz (Tel. 0152/21003300) und deren Facebookseite bietet den Kunden so die Möglichkeit, weiterhin bei ihnen einzukaufen.

Umtausch ist möglich

Mode aus zweiter Hand bekommen Kunden auch weiterhin bei Zwotehand. Wer etwas im Schaufenster entdeckt, kann einfach unter der Telefonnummer 02056/5993777 anrufen und einen Termin zur Abholung vereinbaren. Wer ganz ausführlich stöbern möchte, kann das ganze Sortiment auf www.zwotehand.de betrachten, reservieren und dann am Geschäft abholen. Zur Anprobe kann das gewählte Kleidungsstück mit nach Hause genommen werden und bis zum nächsten Tag wieder zurückgeben werden. „Ich versuche es meinen Kunden so einfach wie möglich zu machen und bin froh über jede Bestellung.“, betont Inhaber Roman Steinbacher. „Gerade bei Second Hand hat man sonst große Schwierigkeiten, etwas zu erwerben, was man benötigt.“

Telefonische Beratung wird angeboten

Einkäufe von Büchern und Spielwaren sind bei „Bücher und mehr“ telefonish (Tel. 02056 6382), per E-Mail (buecherundmehr@hotmail.de) und im Web-Shop (buecher-und-mehr.buchhandlung.de), inklusive Abholung an der Ladenschwelle möglich. Wer elektrische Zigaretten und Zubehör benötigt, kann bei „420 VapeArt“ telefonisch (Tel. 02056/5953677), per Whatsapp (0159/07024825) oder E-Mail (info@420vapeart.de) bestellen. Das Wollgeschäft „Wollwattwurm“ steht seinen Kunden mit Rat zum neuesten Projekt und Zubehör ebenfalls telefonisch (Tel. 0173/5383167? oder über die Website www.wollwattwurm.com zur Seite.

Blumenläden sind geöffnet

Auch „Müller Wohngestaltung“ ist telefonisch erreichbar (Tel. 02056/6133). Inhaberin Sandra Günter ist positiv überrascht, dass das Konzept basierend auf Anrufen und Abholen so gut angenommen wird: „Im Vergleich zum ersten Lockdown läuft es bei uns viel besser. Wenn das so bleibt ist alles in Ordnung, wobei wir natürlich am liebsten wieder richtig öffnen würden.“ Handwerkliche Beratung, beispielsweise zu Bodenbelägen und Gardinen ist nach Absprache und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen im Einzelgespräch möglich. Persönliche Beratungen bieten außerdem die Optikerfachgeschäfte „Optik A. Reinders“ und „Brillenstube Kaiser“ an. Ebenso sind die Blumenläden geöffnet. Auch „Foto Reckeweg“ hat für Dienstleistungen wie Passfotos geöffnet, Bestellungen und Termine zur Abholung von Waren an können ebenfalls telefonisch vereinbart werden (02056/9893073).

Action bietet Teilsortiment vor Ort

Während die großen Ketten „Kodi“ und „Action“ für den Erwerb von Artikeln des täglichen Bedarfs geöffnet haben, verweisen „Kik“, „Tedi“ und „C&A“ auf die Möglichkeit, weiterhin im jeweiligen Onlineshop einkaufen zu können und haben für Kunden vor Ort geschlossen. Bereits zur Abholung bestellte Pakete von C&A werden an die hinterlegte Privatadresse versendet, zudem besteht die Möglichkeit, diese in der Filiale auf der Schadowstraße in Düsseldorf abzuholen.

