Heiligenhaus: Einbrecher stehlen acht Tonnen Aluminium

Heiligenhaus. Unbekannte Einbrecher haben aus einer Heiligenhauser Firma Aluminium im fünfstelligen Eurowert gestohlen. Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Dienstag (27. September) in eine Firma an der Höseler Straße am Ortsrand von Unterilp eingedrungen. Ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter brachen dort die rückwärtige Stahltüre zu einer Werkstatt auf, um in die Firmenräume zu gelangen. Dort verschwanden acht Tonnen Aluminium im Gesamtwert von rund 25.000 Euro.

Aluminium abtransportiert

Die schweren Metallblöcke wurden offenbar mit werkstatteigenen Hubwagen ins Freie transportiert und dann zum weiteren Abtransport in oder auf ein größeres Transportfahrzeug des oder der Einbrecher verladen. Konkrete Hinweise zu einem solchen Fahrzeug gibt es bisher aber noch nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus