Heiligenhaus: Ein Weihnachtsgruß von der Bußgeldstelle

Heiligenhaus. Wer derzeit in Heiligenhaus ein Knöllchen bekommt, braucht sich nicht zu ärgern. Anstelle eines saftigen Bußgelds gibt eine schöne Überraschung

Seit Samstag gibt es in Heiligenhaus gute Gründe, sich über ein Knöllchen zu freuen. Denn wer derzeit ohne Parkscheibe parkt, bekommt statt eines Bußgeldes nur ein „Ho Ho Ho“ auf seinen Strafzettel gedruckt - und den Hinweis, dass auch zur Weihnachtszeit die Straßenverkehrsordnung gilt. „Wir haben den Tipp bekommen, dass es in anderen Bundesländern solche speziellen Knöllchen gibt“, erklärt Ordnungsamt-Chefin Kerstin Ringel die Entstehung der neuen Verwarnzettel. „Die Idee, so etwas auch vor Ort zu machen, haben wir dem Bürgermeister präsentiert und nach seiner Zustimmung eine entsprechende Programmierung vornehmen lassen.“

Ein Zeichen setzen

Bisher gibt es nur positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung, die sich noch bis zum 23. Dezember über die besonderen Knöllchen freuen kann, wenn mal eine Parkscheibe vergessen wurde. „Es ist auch so gedacht, dass wir ein Zeichen setzen wollen. Die Zeiten sind ohnehin schon schwierig, da können wir auch mal großzügig sein und die Heiligenhauser zum Lächeln bringen“. Eine ähnliche Aktion gab es bereits vor einiger Zeit, erinnert sich Oliver Pöters vom Ordnungsamt, „damals waren es rote Kärtchen, die statt der Knöllchen verteilt wurden.“ In diesem Jahr wünscht das Ordnungsamt auf den „ganz normalen“ Zetteln Frohe Weihnachten, aber: „Natürlich gibt es für größere Vergehen aber weiterhin Bußgelder“, stellt Kerstin Ringel klar.