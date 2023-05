Heiligenhaus: Ein Tag ganz im Zeichen der Inklusion

“Pro Mobil“ hat in Heiligenhaus den „Tag der Inklusion“ veranstaltet. Unter anderem konnten Besucherinnen und Besucher einen Rollstuhl-Parkour absolvieren.

Heiligenhaus. „Pro Mobil“ hat bei einem Aktionstag in Heiligenhaus das Thema Inklusion in den Fokus gerückt – auch mit besonderen Mitmachaktionen.

Bereits eine kleine Schwelle, ein enger Durchgang oder eine vermeintlich geringe Steigung können für Rollstuhlfahrer schnell zu großen Herausforderungen werden, die nur mit Unterstützung, Krafteinsatz oder Erfahrung gemeistert werden können.

Beim von „Pro Mobil“ organisierten „Tag der Inklusion“ in der Kita Robbenstraße in Heiligenhaus konnten Besucherinnen und Besucher daher auch einen Rollstuhl-Parkour absolvieren (auf dem Foto Pro-Mobil-Geschäftsführer Sebastian Guder, Kitaleiter Lucas Benemann und Geschäftsführer Jonas Sudhoff), um sich besser in die alltäglichen Probleme hineinversetzen zu können.

Tag der Inklusion in der Kita Robbeninsel: Falknern Sabine Ehremanns-Kramp hat einen Kolkraben mitgebracht. Foto: Judith Michaelis / Funke Foto Services

Außerdem gab es Musik, Kindertheater, Infostände und den Besuch einer Falknerin.

